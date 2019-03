Números da polícia e da organização divergem.

Entre 30 mil e mais de 100 mil na Marcha pelo Clima em Paris

A polícia diz que não foram mais de 30 mil, os organizadores apontam para 107 mil quanto aos participantes na Marcha do Século, visando denunciar a inação dos governos face às alterações climáticas, hoje em Paris.



A France Presse divulgou um comunicado dos organizadores onde se lia que mais de 350 mil pessoas marcharam em 220 cidades francesas para denunciar a inação do Governo perante a crise climática e ainda o seu cinismo em relação à crise social".

4 Manifestantes da Marcha do Século deixaram críticas à inação dos governos em defesa do clima. Foto: AFP

A agência recorda que as anteriores marchas em defesa do clima surgiram após a demissão do ministro da Transição Ecológica, Nicolas Hulot, mobilizando mais de 15 mil pessoas em Paris. Desta vez fora feito um apelo por parte de quase 140 organizações, entre as quais a Greenpeace France e a Fondation Nicolas Hulot, para uma adesão massiva de cidadãos com a justificação de que "chegou o momento de mudar de sistema industrial, político e económico para que sejam protegidos o ambiente, a sociedade e os indivíduos".



Ontem, os estudantes deram o exemplo, seguindo o apelo deixado pela jovem Greta Thunberg, já proposta para o Nobel da Paz: entre 29 mil e 40 mil desfilaram pelas ruas de Paris, tendo 168 mil feito o mesmo em toda a França.

