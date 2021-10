Entre 2.900 e 3.200 pedófilos na Igreja Católica francesa desde 1950

Pacto de Migrações Comissão quer dar luta ao novo traficante na praça, a Bielorrússia

O ditador bielorrusso, Alexander Lukashenko, entrou este verão no negócio lucrativo do tráfico de desesperados, para ganhar dinheiro e chantagear a UE, defende a Comissão Europeia. E pelo menos cinco pessoas já morreram nas fronteiras. Um ano após a proposta de um Pacto de Migrações e Asilo, as negociações no Conselho têm andado a passo de caracol, defende a Comissão, que insiste que é mais urgente que nunca que os 27 o aprovem. Pelas razões antigas e para lutar contra o novo fenómeno de Estados criminosos.