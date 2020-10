Os ensaios da empresa farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson para testar uma vacina para a covid-19 foram interrompidos depois de ter surgido uma doença inexplicável num participante.

Ensaios para vacina norte-americana contra o coronavírus foram interrompidos

Os ensaios da empresa farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson para testar uma vacina para a covid-19 foram interrompidos depois de ter surgido uma doença inexplicável num participante.

A imprensa norte-americana refere um documento enviado aos investigadores, que conduziam um ensaio clínico com 60 mil participantes, que refere uma pausa na investigação. De acordo com estas informações, o sistema online utilizado para inscrever participantes no estudo foi encerrado.



Só mais tarde é que a empresa confirmou o sucedido. "Suspendemos todos os nossos ensaios clínicos à vacina da covid-19, incluindo o ensaio da Fase 3 Ensemble, devido a uma doença num participante do estudo", afirmou a companhia.

Além disso, a Johnson & Johnson explicou que "a doença do participante está a ser revista e avaliada pelo Conselho de Monitorização de Segurança de Dados (DSMB) independente da Ensemble".

No início de outubro, a Johnson & Johnson juntou-se à pequena lista de empresas que iniciaram estudos avançados nos Estados Unidos para fornecer uma vacina experimental contra o coronavírus em grande escala. Desde então, a empresa começou a dosear as suas amostras, sendo o primeiro grande ensaio de uma inoculação contra a covid-19 que pode funcionar após uma única injeção.

Um episódio semelhante ocorreu em setembro, quando a terceira fase de ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca Pharmaceuticals foi interrompida. O aparecimento de sintomas inesperados em duas mulheres que receberam a vacina experimental no Reino Unido forçou a empresa a interromper os seus ensaios em duas ocasiões.

Covid-19. Segunda infeção em doentes curados pode ser mais grave do que a primeira Um americano de 25 anos foi reinfetado pelo SARS-CoV-2 e desta vez teve de ser internado com suporte de oxigénio, revela um novo estudo científico que alerta para a fraca imunidade à doença e eficácia da vacina.

A empresa declarou subsequentemente que "uma revisão independente" determinou que em ambos os casos "foi considerado improvável que estas doenças estivessem associadas à vacina, ou que não existiam provas suficientes para afirmar com certeza que as doenças estavam ou não estavam relacionadas com a vacina".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.