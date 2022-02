"Kharkiv. Um ataque impiedoso e sem sentido a um bairro residencial com mísseis! Cadáveres nas ruas", escreveu Anton Guerashenko, assessor do Ministério do Interior da Ucrânia.

Enquanto se negoceia cessar-fogo, russos matam 11 pessoas em bairro de Kharkiv

Pelo menos 11 pessoas morreram e centenas ficaram feridas hoje num ataque de mísseis russos em bairros residenciais em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, informou o Governo ucraniano.

"Kharkiv. Um ataque impiedoso e sem sentido a um bairro residencial com mísseis! Cadáveres nas ruas", escreveu Anton Guerashenko, assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, no serviço de mensagens Telegram, onde divulgou vídeos com imagens do ataque.

“O inimigo russo está a bombardear áreas residenciais”, informou também Oleg Sinegubov, governador regional em Kharkiv, adiantando que dado os bombardeamentos ainda estarem “em curso”, os serviços de resgate não podem ser chamados.

Soldados russos entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Foram eliminados "um a um" No entanto, os ataques russos continuam naquela que é a segunda maior cidade da Ucrânia. "Neste momento, a ofensiva contra a cidade ainda está em andamento. Eu ouço as explosões o tempo todo - mesmo sabendo que Kharkiv é 100% controlada pela Ucrânia", disse um morador à BBC.

Num dos vídeos que circula nas redes sociais, podem ver-se corpos das vítimas mortais e dos feridos nas ruas dos bairros.

Num outro, com duração de 30 segundos, surgem imagens de cerca de 15 mísseis a atingir um setor da cidade, localizada no nordeste da Ucrânia.

O ataque ocorre no momento em que, no outro extremo do país, na fronteira ucraniana-bielorrussa, delegações da Ucrânia e da Rússia estão reunidas para negociar pela primeira vez desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, na passada quinta-feira.

