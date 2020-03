É a segunda enfermeira no espaço de dias e a notícia está a chocar Itália, país em que é cada vez mais evidente o desgaste dos profissionais de saúde no combate à pandemia do novo coronavírus.

Enfermeira italiana tira a própria vida depois de dar positivo no Covid-19

Com mais de 6800 mortes em pouco mais de um mês, a calamidade que se abate sobre Itália conheceu um novo desenlace trágico com o suicídio de Daniela Trezzi, enfermeira de 34 anos a trabalhar na unidade de cuidados intensivos do Hospital de San Gerardo, em Monza, ao conhecer que estava infetada.



Sacudida diariamente por um elevado número de mortes e 69 mil casos, em Itália, são muitos os profissionais de saúde atingidos pela infeção. Médicos, enfermeiros e auxiliares estão na linha da frente e são poucos para fazer frente a um cenário em que falta espaço, equipamentos e trabalhadores para responder às necessidades. A braços com dificuldades para lidar com uma crise que superou as piores expetativas, as autoridades italianas viram-se obrigadas a pedir a ajuda de outros países e até a decidir quem podem salvar ou não.

Na terça-feira, a Federação Nacional de Enfermeiras de Itália (FNOPI) anunciou o suicídio da enfermeira e sublinhou que a jovem vivia um quadro de ansiedade há vários dias. De acordo com a FNOPI, depois do resultado positivo no teste ao Covid-19 demonstrou ter receio de transmitir o vírus a outras pessoas.

La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche esprime dolore e costernazione per la giovane collega che si è tolta la vita. I 450mila professionisti presenti in Italia si stringono attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Daniela. https://t.co/hJQ5ZXfrJs — FNOPI.IT (@FNInfermieri) March 24, 2020

"Os 450 mil profissionais italianos estão com a família, amigos e colegas da Daniela", afirmou o comunicado da organização no Twitter. A FNOPI recordou um precedente ocorrido há vários dias em Veneza quando uma outra enfermeira, de 49 anos, tirou a própria vida atirando-se ao rio Piave.

