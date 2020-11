A acusação surge no seguimento de uma investigação a várias mortes registadas na unidade neonatal do hospital do condado de Chester, a sul de Liverpool.

Enfermeira britânica acusada da morte de oito bebés num hospital

Lusa

Uma enfermeira britânica foi hoje acusada da morte de oito bebés e tentativa de homicídio de outros dez, num hospital em Inglaterra, revelou a polícia.

A acusação contra esta enfermeira, de 30 anos, surge no seguimento de uma investigação a várias mortes registadas na unidade neonatal do hospital do condado de Chester, a sul de Liverpool.

De acordo com a polícia de Cheshire, os factos remontam a um período entre junho de 2015 e junho de 2016, tendo a investigação sido desencadeada em maio de 2017.

Durante o processo de investigação, a enfermeira foi detida por duas vezes por suspeita de ligação a estes crimes, mas nunca tinha sido deduzida acusação.

Voltou a ser detida na terça-feira, agora com a acusação formalizada, e será presente a tribunal na quinta-feira, adiantaram as autoridades policiais.

