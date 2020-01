A mulher tentou envenená-los com morfina numa unidade alemã. Foi presa ontem. Os recém-nascidos são prematuros e foram salvos.

Enfermeira acusada de tentar matar cinco bebés na maternidade

Paula SANTOS FERREIRA A mulher tentou envenená-los com morfina numa unidade alemã. Foi presa ontem. Os recém-nascidos são prematuros e foram salvos.

Os cinco bebés prematuros tinham entre um dia e cinco semanas de vida e estavam todos na mesma enfermaria no Hospital Universitário de Ulm, em Baden-Württemberg, Alemanha, quando o crime aconteceu.

Uma enfermeira terá tentado matá-los, envenenando-os com morfina misturada no leite materno. Esta profissional de saúde foi presa ontem, quarta-feira, dia 30 de janeiro, e em breve será acusada ser acusada formalmente de tentativa de homicídio dos cinco bebés.

Naquela madrugada de 20 de dezembro, de repente e sem razão aparente os cinco recém-nascidos desenvolveram todos “quase ao mesmo tempo” problemas respiratórios, contou esta quinta-feira, Bernhard Weber , chefe de polícia de Ulm à comunicação social, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Bebés salvos a tempo

“Graças à intervenção rápida da equipa médica os cinco bebés foram salvos”, salientou adiantando que segundo os médicos, os recém-nascidos “não irão ficar com sequelas da tentativa de envenenamento”.

Inicialmente, os médicos suspeitaram que os bebés pudessem ter contraído uma infeção hospitalar o que justificaria a razão por que todos ficaram doentes. Mas esta hipótese foi excluída pelos resultados dos testes à urina.

Só que estes resultados revelaram algo muito grave: vestígios de morfina.

Foi então que a polícia iniciou uma investigação no hospital. Nas buscas realizadas aos cacifos dos dois médicos e dos quatro enfermeiros que estiveram de plantão, por altura dos problemas respiratórios dos bebés, foi encontrada uma seringa no armário da enfermeira que Christof Lehr, procurador do ministério público de Ulm, descreveu à comunicação social apenas como "nova" naquele hospital.

Tentativa de homicídio

Os testes a essa seringa usada para alimentar os bebés pela boca, deram positivo para morfina misturada com leite materno, precisou Lehr, citado por aquele jornal britânico.

A enfermeira enfrenta agora cinco acusações de tentativa de homicídio e ofensas corporais graves, declarou este procurador.

Para Lehr a mulher “premeditou o crime e sabia que os bebés podiam morrer como resultado da sua ação”. A enfermeira está a ser avaliada psicologicamente, adiantou este responsável.

Nas suas declarações, ao lado de um advogado a enfermeira negou todas as acusações.

A morfina é um fármaco muito forte administrado aos pacientes para tratar dores intensas. Uma overdose pode levar à insuficiência respiratória com risco de vida.

O enfermeiro da morte

A imprensa alemã recorda o caso de outro enfermeiro daquele país, Niels Högel condenado no ano passado a prisão perpétua, pelo assassinato de 85 pacientes, como lembra o jornal germânico TheLocal.de.

Högel que é considerado o pior assassino em série da Alemanha, depois da segunda guerra mundial, administrou, entre 2000 e 2005, substâncias mortais nos doentes que entravam em insuficiência cardíaca, para depois os reanimar e assim impressionar colegas e médicos. Chamado de “enfermeiro da morte” foi-lhe diagnosticado um "transtorno grave de personalidade narcisista". Este enfermeiro que foi apanhado em flagrante em 2005 pode ter morto 200 pessoas.

