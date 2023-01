A Inteligência dos EUA recebeu 247 relatórios de militares sobre avistamentos de objetos não identificados ou fenómenos aéreos desde 2021.

Encontros com ovnis estão a aumentar revelam militares dos EUA

Redação A Inteligência dos EUA recebeu 247 relatórios de militares sobre avistamentos de objetos não identificados ou fenómenos aéreos desde 2021, de um total de mais de 500 relatos. Centenas ainda estão por explicar.

Os encontros dos militares dos Estados Unidos com objetos voadores não identificados (ovni) ou relatos de fenómenos aéreos aumentaram desde 2021, revelou na quinta-feira um relatório dos serviços de inteligência dos EUA.

O documento refere que o gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (Odni, na sigla inglesa) dos EUA recebeu, em cerca de dois anos, 247 relatórios de militares norte-americanos sobre avistamentos de objetos não identificados ou de fenómenos aéreos.

O Odni também revelou outros 119 encontros com ovnis antes de 2021, mas que não foram relatados na época.

Centenas de casos sem explicação

O relatório refere que no total e até agosto de 2022 o governo dos Estados Unidos registou 510 avistamentos de ovnis, metade deles com “características comuns", segundo a classificação do Pentágono. Contudo, há centenas de avistamentos que continuam sem explicação.

O mesmo documento salienta que desses avistamentos registados pelos militares, 26 são atribuídos a drones, 163 a balões e seis a lixo espacial. Os restantes estão classificados como “fenómenos anómalos não identificados”, ou seja, não estão explicados e continuam a ser investigados.

Sobre esses casos, o Odni afasta um cenário de natureza extraterrestre, considerando antes tratar-se de casos de espionagem.

"Os fenómenos aéreos inexplicáveis (Uap) continuam a representar um perigo para a segurança de voo e uma possível ameaça de espionagem”, frisa o relatório, salientando que alguns destes fenómenos "parecem demonstrar características de voo ou capacidades de desempenho incomuns pelo que requerem uma investigação mais aprofundada".



Num comunicado sobre o relatório, o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryeder, referiu que a "segurança" do pessoal e a "proteção das operações dos Estados Unidos são "primordiais" para o governo.

"Levamos a sério os relatos de incursões no nosso espaço, designadamente em terra, mar ou espaço aéreo e examinamos cada um deles", disse.

Este relatório surge um mês depois do Pentágono ter afirmado que recebeu “várias centenas” de novos registos, mas nenhuma evidência de vida alienígena nos avistamentos dos militares de objetos não identificados ou de fenómenos aéreos.

Em julho do ano passado, o Pentágono criou uma unidade para supervisionar, rastrear, tratar e analisar qualquer encontro com ovnis ou fenómenos deste tipo.

*Com LUSA

