Quatro corpos já foram encontrados pelos bombeiros nos destroços do prédio que ruiu, este domingo, no centro da cidade.

Encontrar sobreviventes no prédio que ruiu em Marselha é cada vez mais difícil

Subiu para quatro o número de mortos no colapso de um edifício no centro de Marselha, ocorrido este domingo. Os bombeiros continuam numa "batalha contra o tempo" para encontrar sobreviventes, mas a esperança começa gradualmente a desvanecer-se à medida que o tempo passa.

A única boa notícia esta segunda-feira de manhã foi que uma pessoa que se pensava estar desaparecida, num edifício ao lado do que desabou, "apareceu aos seus familiares", disse o Ministério Público.

Esta manhã, um terceiro e depois um quarto corpo foram descobertos nos escombros. Não foi dada, até ao momento, qualquer indicação sobre a identidade destas quatro vítimas.

"Vamos continuar a acreditar na capacidade de encontrar pessoas vivas debaixo dos escombros até ao fim, mesmo que as hipóteses estejam a ficar cada vez mais reduzidas, obviamente", afirmou, citado pela AFP, Yannick Ohanessian, responsável autárquico pelo pelouro da segurança.

O edifício de quatro andares desabou, na sequência de uma forte explosão, no início da madrugada de domingo, destruindo cinco apartamentos onde viviam, no total oito pessoas, algumas "já de uma certa idade e um jovem casal na casa dos trinta anos" dado como desaparecido, disse o Procurador de Marselha, Dominique Laurens, no domingo, segundo a agência francesa.

Dos quatro corpos encontrados, "dois estavam juntos, dois separados", disse Adrien Schaller, um dos responsáveis pela operação de salvamento, à AFP. "Podemos assumir que havia pelo menos um casal", acrescentou, sem no entanto confirmar se se tratava do casal na casa dos trinta anos, mencionado pelo procurador.

Batalha contra o tempo, mas sem perder a esperança

Além dos corpos já encontrados, há quatro pessoas que ainda continuam desaparecidas.

Cerca de 100 socorristas, ajudados por cães, drones e sondas térmicas, trabalham incansavelmente em condições difíceis, com o fogo ainda a arder sob os escombros.

"O fogo não deflagrou em todas as zonas [do edifício], e há esperança de que algumas pessoas ainda possam estar vivas", afirmou o comandante dos bombeiros de Marselha, o vice-almirante Lionel Mathieu, esta manhã, reconhecendo, contudo, que se trata de uma "batalha contra o tempo".

"Ainda há esperança, e enquanto houver esperança, não vamos parar", sublinhou também Benoît Payan, presidente da câmara de Marselha francesa. O ressalvou que os números devem ser vistos com cautela, uma vez que "não podemos dizer, por exemplo, se havia convidados" nos apartamentos que colapsaram no número 17 da Rue de Tivoli, já que o acidente ocorreu na primeira hora da madrugada de domingo do fim de semana de Páscoa.

O colapso do edifício com o número 17 levou, algumas horas depois, ao desmoronar do número 15, mas os habitantes deste último edifício já tinham sido todos evacuados quando isso aconteceu.

Explosão por explicar

No total, cerca de 200 pessoas, incluindo famílias, foram retiradas como medida de precaução de cerca de 30 edifícios da zona.

Os alunos da escola primária mais próximas também não poderão regressar às suas aulas habituais, uma vez que o edifício foi requisitado pelos bombeiros para instalar o posto de comando das suas operações.

Entretanto, numerosas associações de pais e outros habitantes de áreas próximas mobilizaram-se para oferecer alojamento, vestuário e ajuda psicológica às pessoas evacuadas dos edifícios vizinhos.

Numa cidade, que nas últimas semanas ficou marcada por um aumento de tiroteios fatais ligados ao tráfico de droga, o colapso de um edifício na Rue de Tivoli, zona residencial próxima das ruas com cafés e restaurantes, causou uma nova onda de choque.

A causa da explosão continua por determinar, mas as primeiras investigações apontam para uma possível fuga de gás.

"A explosão foi sentida em toda a cidade e ainda mais aqui no bairro de Camas, onde o impacto foi considerável", explicou Yannick Ohanessian.

O responsável autárquico avançou ainda que se tratou de uma explosão "incrivelmente violenta e, como tal, abalou potencialmente os edifícios adjacentes, pelo que temos de estar vigilantes".

Mesmo que a tragédia deste domingo tenha despertado a memória de um colapso de dois edifícios que se encontravam fora das normas e que causou oito mortos, em novembro de 2018, na Rue d'Aubagne, a situação atual é significativamente diferente. No caso da Rue de Tivoli não se trata de edifícios que não cumprem as normas de segurança habitacional, garantem as autoridades de Marselha.

