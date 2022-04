A ave marinha, que desapareceu devido à caça, vivia no norte do Oceano Atlântico e no Mar do Norte.

Encontrados vestígios de ave extinta em 1844 na costa da Bélgica

Max HELLEFF As ossadas do arau-gigante foram recentemente encontradas na costa belga. A ave marinha desapareceu em 1844 devido à caça. O animal viveu no norte do Oceano Atlântico e no Mar do Norte. Incapaz de voar, media cerca de 75 centímetros e pesava cinco quilos.

O Instituto Flamengo do Mar explicou que a descoberta dos restos desta ave é uma estreia na costa belga. Até agora, a sua presença estava limitada à costa holandesa. Contudo, desde então, foi noticiado que um transeunte encontrou um úmero — osso alongado da asa que corresponde ao osso do braço humano — de arau-gigante na praia de Ostende em outubro de 2021.

A descoberta em causa foi feita por outro cidadão, um paleontólogo amador que caminhava na praia de Blankenberge-Zeebrugge. "Trouxe o osso para casa e tentei identificá-lo, mas não correspondeu a nenhum da minha coleção. Comecei a suspeitar que se tratava de um achado muito especial", revelou.

Muitos destroços datam da Primeira Guerra

O Mar do Norte é detentor de uma espantosa riqueza material. Dezoito destroços de embarcações que naufragaram acabam de se juntar ao grande catálogo que inventaria a arqueologia dos seus fundos marinhos.

Os objetos receberam o estatuto de património cultural protegido que está reservado a qualquer vestígio de naufrágio com mais de 100 anos, em conformidade com uma convenção da UNESCO.



O objetivo é proteger "este património subaquático, que há vários anos tem estado sujeito a um tráfego crescente devido a novas técnicas que tornam o fundo do mar mais acessível". A classificação pretende, também, impedir que os destroços sejam destruídos ou nivelados para facilitar a circulação marítima", comenta a emissora pública flamenga VRT.



E acrescenta: "Dois terços dos destroços no Mar do Norte datam da Primeira Guerra Mundial. São uma ilustração da cultura e tecnologia da época, e são também as sepulturas dos marinheiros que pereceram no naufrágio dos seus navios. No plano ecológico, são um refúgio para animais marinhos e espécies de peixes como o bacalhau."



É importante saber que a pesca, dragagem e ancoragem deixarão de ser permitidas num raio de 150 metros à volta dos destroços. Os mergulhadores curiosos ou envolvidos no tráfico de antiguidades serão processados.

O novo inventário integra o HMS Griper, um veleiro inglês afundado por uma tempestade em 1807. Inclui também um barco torpedeiro francês T 319, um barco de patrulha alemão Senador Sthamer e um submarino torpedeiro alemão UB III. Os três navios foram derrubados por uma mina durante a Grande Guerra e encontram-se a algumas dezenas de metros de profundidade.

Fundos europeus para descarbonização marítima

O que é que a redescoberta de uma ave extinta e a proteção dos destroços de naufrágios têm em comum? Uma consciência crescente da qualidade do património vivo e arqueológico do Mar do Norte e da necessidade de o proteger após décadas de sobrexploração.

Acabam de ser atribuídos 356,9 milhões de euros de ajuda europeia ao projeto Kairos@C, que visa descarbonizar a economia marítima. A ideia é capturar, liquefazer, transportar por gasoduto e armazenar, no Mar do Norte, o CO2 gerado por processos industriais no porto de Antuérpia, uma das maiores instalações portuárias do mundo.

O projeto, que conta com a participação de grandes empresas como a Air Liquide e a BASF, permitirá implementar tecnologias pioneiras concebidas para evitar a emissão de 14 milhões de toneladas de CO2 equivalente (C02e) para a atmosfera durante os primeiros dez anos de funcionamento, diz a Comissão Europeia.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

