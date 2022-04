Borodianka foi, segundo Kiev, o cenário de "massacre de civis" durante o mês de março, quando as forças russas ocuparam a cidade.

Guerra na Ucrânia

Encontrados nove corpos de civis em Borodianka, alguns com "sinais de tortura"

Lusa Os corpos de nove civis foram encontrados na quarta-feira em Borodianka, perto de Kiev, alguns mostrando "sinais de tortura", informou a polícia da capital ucraniana na quarta-feira à noite.

"Estas pessoas foram mortas pelos ocupantes [russos] e algumas das vítimas mostram sinais de tortura", acusou o chefe da polícia local, Andrey Nebytov, numa publicação na rede social Facebook.



Borodianka foi, segundo Kiev, o cenário de "massacre de civis" durante o mês de março, quando as forças russas ocuparam a cidade.

"Numa vala, havia dois homens de 35 anos e, ao lado deles, uma rapariga de 15 anos", disse Nebytov. "Noutra, a polícia descobriu os corpos de seis pessoas: quatro homens e duas mulheres" que "podiam ser identificados como residentes da cidade".

"Os militares russos mataram conscientemente civis que não ofereceram resistência", afirmou, acrescentando que os corpos das vítimas tinham sido "levados para morgues na região de Kiev para serem examinados".

Os cientistas forenses e investigadores também inspecionaram as duas valas, segundo Nebytov. "A polícia na região de Kiev ainda está a investigar" os crimes contra civis imputados pela Ucrânia aos russos, afirmou.

Desde a retirada das forças de Moscovo da região de Kiev há três semanas, centenas de corpos civis foram encontrados pelas autoridades ucranianas, que, juntamente com o Ocidente, denunciam "crimes de guerra" cometidos pelos soldados russos que ocuparam a cidade. Uma acusação formalmente rejeitada pela Rússia.

Quatro autocarros conseguiram sair de Mariupol

Na quarta-feira, quatro autocarros conseguiram sair do porto ucraniano de Mariupol com civis, através da abertura de um corredor humanitário, adiantou esta quint-feira a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Verechtchuk.

A retirada de civis deverá prosseguir hoje, num momento em que a cidade parece estar prestes a ser tomada pelos russos após quase dois meses de cerco.

Putin cancela assalto à resistência em Mariupol, mas mantém bloqueio

O presidente russo, Vladimir Putin, cancelou esta quinta-feira a ordem de assalto ao complexo industrial Azovstal, reduto da defesa ucraniana em Mariupol, mas mantém o bloqueio à zona.

"Considero inapropriado o assalto proposto à zona industrial. Ordeno o cancelamento", disse o chefe de Estado dirigindo-se ao ministro da Defesa, Serguei Shoigu, durante uma reunião governamental transmitida pela televisão pública russa Rossia 24.

Calcula-se que se encontram cerca de dois mil ucranianos, entre civis e elementos do Batalhão Azov na área industrial Azovstal na cidade de Mariupol assediada pelos invasores russos desde o princípio da campanha militar da Ucrânia.

Na mesma transmissão, o presidente russo afirmou que as forças de Moscovo alcançaram como "êxito" o controlo da cidade portuária ucraniana.

"O trabalho final de libertar Mariupol é um sucesso", disse ainda Vladimir Putin ao ministro da Defesa, depois de comunicar a Serguei Shoigu que um ataque contra o complexo fabril Azovstal "não é apropriado" e que era necessário sitiar "a área de tal forma para que nem uma 'mosca possa passar".

Negociadores ucranianos prontos para conversações sobre Mariupol

O chefe da delegação de negociadores ucranianos, David Arakhamia, anunciou que está pronto, juntamente com o assessor presidencial e negociador Mykhailo Podoliak, para viajar até Mariupol e iniciar rapidamente as negociações com a Rússia, disseram esta quinta-feira os media locais.

David Arakhamia fez este anúncio na rede social Telegram na quarta-feira à noite, de acordo com a agência de notícias local Ukrinform.

"Mykhailo Podoliak e eu estamos prontos para ir a Mariupol para conversar com o lado russo sobre a retirada das nossas tropas militares e de civis", disse o negociador ucraniano.

David Arakhamia sublinhou que os representantes da delegação ucraniana mantêm contacto constante com os militares ucranianos que resistem na cidade portuária de Mariupol, praticamente destruída por ataques desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

"Hoje, em conversa com os defensores da cidade, foi proposta a realização de uma ronda de negociações no local para a retirada das nossas tropas militares", disse.

"Da nossa parte, estamos prontos para iniciar tais negociações a qualquer momento, assim que recebermos a confirmação da Rússia", reiterou.

Na quarta-feira, as autoridades russas disseram que nem os soldados que estão na fábrica de metalurgia Azovstal e nem os civis abrigados com estes militares usaram o corredor humanitário que abriram para deixarem a cidade de Mariupol durante o dia.

"Somos forçados a dizer que a operação humanitária declarada pelas autoridades de Kiev foi cinicamente interrompida, ninguém usou o corredor indicado", disse o chefe do Centro de Controlo de Defesa Nacional, coronel general Mikhail Mizintsev.

