As equipas de salvamento continuam a realizar buscas no local onde caiu o avião na manhã de ontem, no Mar de Java, com 62 pessoas a bordo.

Encontrados destroços e bocados de corpos no zona do acidente de avião indonésio

Destroços do avião e partes de corpos humanos foram encontrados no mar, na área onde desapareceu ontem o Boeing 737-500 da companhia aérea indonésia Sriwijawa, com 62 pessoas a bordo, anunciou a polícia este domingo.

"Esta manhã recebemos dois sacos, um com artigos pertencentes aos passageiros e o outro com partes de corpos", contou o porta-voz da polícia Yusri Yunus à Metro TV. A polícia "está a trabalhar nas identificações", precisou.

Numerosos barcos de salvamento, militares, helicópteros e mergulhadores encontram-se esta manhã a realizar buscas, depois do local do acidente ter sido localizado durante a noite. Os destroços estão a ser levados para o porto principal de Jacarta, onde foi montada uma estação de salvamento.

O avião da Sriwijaya Air que voava de Jacarta para Pontianak, no lado indonésio da ilha de Bornéu, perdeu o contacto com os controladores aéreos no sábado pouco depois das 14h40, hora local (07h40 GMT), cerca de 4 minutos após a descolagem.

Indonésia. Avião que desapareceu com 62 pessoas a bordo caiu ao mar Os familiares dos passageiros estão a chegar ao aeroporto procurando notícias e barcos de busca e salvamento dirigem-se à zona onde o avião terá caído, no Mar de Java.

A localização do acidente do Boeing situa-se perto das ilhas turísticas, no Mar de Java, ao largo da costa de Jacarta. Cinquenta passageiros e 12 membros da tripulação estavam a bordo.

Em Outubro de 2018, 189 pessoas morreram no acidente de um Boeing 737 MAX que caiu no Mar de Java, cerca de 12 minutos após a descolagem. O avião do Sriwijaya não pertence à controversa nova geração de Boeing 737 MAX mas é um Boeing 737 "clássico" com 26 anos de idade.

