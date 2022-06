As vítimas têm entre 18 e 20 anos de idade e, de acordo com imagens publicadas em redes sociais, os corpos têm permanecido deitados no chão da discoteca, sendo que nenhum deles tem ferimentos aparentes.

Crime

Encontrados corpos de pelo menos 17 jovens em discoteca na África do Sul

Lusa As vítimas têm entre 18 e 20 anos de idade e, de acordo com imagens publicadas em redes sociais, os corpos têm permanecido deitados no chão da discoteca, sendo que nenhum deles tem ferimentos aparentes.

Os corpos de pelo menos 17 jovens foram encontrados numa discoteca na cidade de East London, na África do Sul, adiantou hoje a policia local, citada pela AFP.



"Temos o registo de 17 jovens encontrados mortos numa discoteca no Scenery Park, em East London. Ainda estamos a investigar as circunstâncias das mortes", explicou o chefe da polícia provincial, Thembinkosi Kinana, à agência noticiosa francesa.

Segundo a agência Efe, na página da rede social Facebook do bar é referido que o espaço foi reservado na noite de sábado para os festejos de aniversário de duas pessoas.

Familiares das vítimas e curiosos estão reunidos junto da discoteca de East London, uma cidade com um milhão de pessoas no oceano Índico, que fica a cerca de 700 quilómetros a sul de Joanesburgo.

