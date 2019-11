A polícia holandesa descobriu 16 imigrantes escondidos num camião que se dirigia para o Reino Unido depois da denúncia do motorista.

Encontrados 16 imigrantes na Holanda entre peças automóveis num camião

A polícia holandesa descobriu na quarta-feira 16 imigrantes escondidos num camião no porto de IJmuiden, no oeste do país, a caminho do Reino Unido. De acordo com as autoridades, todas as pessoas localizadas estão “de boa saúde e foram transferidas para um alojamento próximo onde serão interrogadas”.

Foi o motorista do veículo pesado, um cidadão de 45 anos, que alertou a polícia depois de ter ouvido vozes dentro do camião antes de embarcar no ferry que faz a ligação com Newcastle, no Reino Unido. Quando a polícia abriu a viatura descobriu onze homens, uma mulher e quatro menores escondidos entre uma carga de peças automóveis. O condutor e o veículo encontram-se retidos até as autoridades acabarem a investigação sobre o que terá acontecido.

Não se sabe se este é um caso em que os envolvidos pagam ao motorista para chegar ao destino ou se se trata dos chamados “alpinistas”, que entram clandestinamente nas viaturas na esperança de entrarem ilegalmente noutro país.

Nas últimas semanas, o número de casos descobertos aumentou depois de as autoridades apertarem o controlo em vários países como consequência da tragédia que se abateu sobre 39 pessoas que morreram num camião frigorífico encontrado em Essex, no leste de Inglaterra.

