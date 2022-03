O Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines despenhou-se na segunda-feira com 132 pessoas a bordo.

Encontrada uma caixa-negra do avião que caiu no sul da China

Lusa O Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines despenhou-se na segunda-feira com 132 pessoas a bordo.

A China disse esta quarta-feira que foi encontrada uma das duas caixas-negras, que contêm os dados de voo e os gravadores de voz da cabina, do avião que caiu no sul do país na segunda-feira.

O Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo, caiu perto da cidade de Wuzhou, na região autónoma de Guangxi. O voo partiu da cidade de Kunming, na província de Yunnan, sudoeste da China, com destino final em Cantão, sul do país.

A bordo seguiam 123 passageiros e nove tripulantes, indicou a Administração da Aviação Civil da China. De acordo com a televisão estatal chinesa CCTV, não foram encontrados, até agora, quaisquer sobreviventes, no desastre aéreo mais mortal da China em décadas.

Queda de avião na China não deixa sobreviventes A imprensa estatal informou que todos os modelos da Boeing 737-800 da frota da China Eastern estão parados, numa medida considerada incomum por especialistas em aviação.

A queda do voo MU5735, numa encosta arborizada, ocorreu cerca de uma hora depois de o avião partir de Kunming, capital da província vizinha de Yunnan.

A companhia aérea China Eastern, que operava o voo, é uma das quatro principais transportadoras chinesas, juntamente com a Air China, a China Southern Airlines e o grupo HNA. Fundada em 1995, a empresa China Eastern tem sede no Aeroporto Internacional de Pudong, em Xangai

