Foram desenterrados 13 ossos e dentes numa gruta no Norte das Filipinas. Segundo os responsáveis pela descoberta, pertencem a uma, até agora desconhecida, espécie humana que foi batizada de Homo Luzonensis, devido à ilha em que foi feita esta descoberta.

Mundo 2 min.

Encontrada nova espécie humana nas Filipinas que viveu há 67 mil anos

Foram desenterrados 13 ossos e dentes numa gruta no Norte das Filipinas. Segundo os responsáveis pela descoberta, pertencem a uma, até agora desconhecida, espécie humana que foi batizada de Homo Luzonensis, devido à ilha em que foi feita esta descoberta.

O achado obriga à mudança dos livros da história da humanidade. Até agora, a lista de membros do género homo que habitavam a Terra neste período eram apenas cinco: neandertais, denisovanos, hobbits de Flores, erectus e sapiens.



Todos estes hominídeos são uma família variada de primatas unidos por laços de parentesco mais recentes do que com os outros hominídeos vivos, como os chimpanzés ou os bonobos. Cada um representou uma experiência evolutiva mais ou menos bem sucedida. Todos se extinguiram menos um, o homo sapiens.

O humano de Luzón é um enigma. É impossível saber como era o seu rosto, já que não há fragmentos do crânio, nem se consegue calcular que estatura teria. Os vestígios encontrados, o primeiro de uma falange achada em 2007, que data de há 67 mil anos, e o resto encontrado, entre 2011 e 2015, com uma antiguidade de pelo menos 50 mil anos, pertenceram a dois adultos e a uma criança. Os dentes, dois pré-molares e três molares, são muito pequenos, parecidos aos de um humano atual ou aos do homo floresiensis, o hominídeo asiático de um metro de estatura com cérebro de chimpanzé que viveu na ilha indonésia de Flores na mesma época. Por sua vez, os ossos das mãos e dos pés são muito mais primitivos, comparáveis aos dos australopitecos que viviam em África dois milhões de anos antes e cujas extremidades estavam adaptadas para viver pendurados nas árvores.

Durante muito tempo acreditava-se que os humanos só deixaram África há cerca de 1,5 milhões de anos, quando o homo erectus ocupou territórios que abrangiam as atuais África, Espanha, China e Indonésia. De acordo com essa narrativa, dizem os investigadores, só depois de alguns milhares de anos é que os nossos antecessores saíram de África (há cerca de 50 mil anos).

"Agora sabemos que era uma história evolutiva muito mais complexa, com várias espécies distintas contemporâneas do Homo sapiens, eventos de cruzamentos, extinções. O homo luzonensis é uma dessas espécies e vamos perceber que, há alguns milhares de anos, o homo sapiens definitivamente não estava sozinho na Terra", afirmou Florent Détroit, citado pelo jornal espanhol El Pais.

“Se olharmos para cada um destes traços separadamente vamos encontrá-los numa ou outra espécie de homo mas se olharmos para tudo o que foi encontrado não há nada igual, por isso esta é uma nova espécie”, acrescentou o paleoantropólogo do Museu Nacional de História Natural de Paris e co-autor do estudo que descreve a nova espécie, publicado esta quarta-feira pela revista científica Nature.

Os investigadores questionam agora como chegaram estes seres à ilha de Luzon, que nunca esteve ligada ao continente. Especula-se que os primeiros humanos tenham tomado a iniciativa de se fazer ao mar com recurso a algum tipo de jangada. Outra possibilidade é que tenham sido "arrastados" para lá em números expressivos devido a um evento natural, como um tsunami.

"A [hipótese da] chegada por acaso... é favorecida por muitos investigadores, mas isso deve-se sobretudo a argumentos como 'os Homo erectus não eram inteligentes o suficiente para atravessar o mar de propósito'. Mas o facto é que agora temos cada vez mais evidências de que eles se estabeleceram no passado em várias ilhas do sudeste da Ásia, então provavelmente não foi tão acidental", concluiu Détroit.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.