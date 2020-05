Depois da operação militar fracassada que teria o objetivo de derrubar Nicolás Maduro, ninguém quer assumir a autoria inteletual da ação. Os homens que planearam a operação na Venezuela dizem-se abandonados por Juan Guaidó. Oposição nega qualquer envolvimento.

Empresa de segurança norte-americana acusa Guaidó de ter abandonado operacionais

O político venezuelano Juan José Rendón, chefe do Comité de Estratégia do auto-proclamado Presidente interino Juan Guaidó, admitiu na quarta-feira que assinou um contrato com um representante da empresa militar Silvercorp, Jordan Goudreau, a quem pagou 50 mil dólares (cerca de 44 mil euros), para realizar uma operação na Venezuela que terminasse com a detenção de vários membros do Governo. Do documento que foi tornado público pelo próprio Jordan Goudreau, Juan José Rendón afirmou que era “um acordo preliminar que não se concretizou” e nega a visível assinatura de Juan Guaidó, que, supostamente, não teria dado “luz verde” à operação.

O facto é que a operação se realizou e Jordan Goudreau, CEO da Silvercorp e rosto visível da "Operação Gideon", que encalhou nas costas venezuelanas de La Guaira e Aragua há alguns dias, reconheceu publicamente que nunca recebeu o montante acordado com a oposição da Venezuela. De acordo com a Associated Press, Goudreau afirmou que os seus operacionais decidiram avançar na mesma, apesar de terem sido praticamente enganados por Guaidó. O objetivo era capturar Maduro, confirmou.

De acordo com fontes venezuelanas, o anúncio a 26 de março de uma acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de narcoterrorismo contra o presidente Nicolás Maduro com a oferta de uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua captura pode ter servido de motivação. Alegadamente enganados por Juan Guaidó, estes mercenários do século XXI, em conjunto com militares e polícias venezuelanos desertores, terão decidido avançar com a operação, uma vez que Washington transformou o sequestro de Nicolás Maduro num acto "legal".

Num primeiro momento, Juan Guaidó e parte da oposição mais radical disseram que a operação falhada era uma encenação do Governo. Agora, exigem o respeito pelos direitos de todos os detidos e Donald Trump, que descartou qualquer envolvimento na operação, anunciou que fará tudo ao seu alcance para repatriar os dois cidadãos norte-americanos capturados por pescadores e pelas forças militares venezuelanas.



Outras perguntas ainda sem resposta têm a ver com o envolvimento do Estado colombiano na operação. Tanto Jordan Goudreau como o ex-soldado Luke Alexander Denman, um dos dois norte-americanos capturados, assumiram aquilo que o Governo venezuelano vinha denunciado há alguns anos, o treino militar de centenas de homens com o objetivo de promover uma saída armada ao impasse institucional que existe na Venezuela, segundo a oposição.

O chavista Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, informou na quarta-feira à noite, em direto, no seu programa Con el Mazo Dando, que ainda há vários homens em fuga.

