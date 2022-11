"Temos interferido, estamos a interferir e continuaremos a fazê-lo", afirmou o Yevgeny Prigozhin.

Mundo 2

Fraude eleitoral

Empresário próximo de Putin admite 'interferência' nas eleições dos EUA

"Temos interferido, estamos a interferir e continuaremos a fazê-lo", afirmou o Yevgeny Prigozhin.

O facto não é novidade mas agora chega a confirmação oficial de um dos envolvidos. A um dia de novas eleições intercalares norte-americanas, Yevgeny Prigozhin, empresário próximo de Vladimir Putin, reconhece abertamente a interferência da Rússia em eleições anteriores.

Prigozhin, fundador do grupo paramilitar Wagner, disse sem rodeios: "Temos interferido, estamos a interferir e continuaremos a fazê-lo. Cuidadosamente, precisamente, cirurgicamente, de uma forma que é única para nós", foram as suas palavras para a comunicação social da sua empresa Concord.

O empresário, que está sujeito a sanções dos EUA e da UE, é acusado de criar uma "quinta de trolls" durante as eleições de 2016 que deram a vitória de Donald Trump, com perfis falsos a operar em redes sociais para tentar influenciar os eleitores. As táticas usadas passavam por denegrir candidatos ou ao transmitir informações falsas.

Prigozhin é próximo de Putin, tendo sido um dos fornecedores das cozinhas do Kremlin, o que lhe valeu a alcunha de "cozinheiro de Putin".



O homem de negócios, que costumava manter-se fora dos holofotes, está a tornar-se cada vez mais uma figura pública na Rússia, fazendo numerosas aparições em apoio à ofensiva de Moscovo na Ucrânia.



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Wagner Centre AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Wagner Centre AFP Wagner Centre AFP

No final de Setembro, Yevgeny Prigozhin admitiu ter fundado o grupo paramilitar Wagner, em 2014, para lutar na Ucrânia, admitindo a sua presença em África, no Médio Oriente e na América Latina. Este grupo paramilitar é suspeito de realizar o trabalho sujo do Kremlin. Moscovo e o próprio Prigozhin sempre negaram estas afirmações.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.