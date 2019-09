Com mais de 90% dos votos contados, há um empate técnico entre o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Beny Gantz, sem maioria para qualquer dos blocos de partidos.

Empate técnico entre Netanyahu e Gantz em Israel

Bruno AMARAL DE CARVALHO Com mais de 90% dos votos contados, há um empate técnico entre o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Beny Gantz, sem maioria para qualquer dos blocos de partidos.

Um dia depois das segundas eleições legislativas celebradas este ano e com mais de 90% dos votos contados, tudo aponta para que a escolha dos eleitores conduzam a um novo impasse em Israel. De acordo com o Haaretz, os resultados mostram um empate virtual com os dois principais partidos - o conservador Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e a aliança centrista Azul e Branco, do ex-general Benny Gantz - a alcançarem 32 deputados cada um num parlamento com 120 assentos. Na soma entre os diferentes partidos, o bloco conservador consegue 56 lugares e o bloco moderado 55. São números que encaminham Israel para uma grande coligação se quiser evitar nova ida às urnas.

"Eu prefiro perder tudo do que perder o Estado", exclamou Benjamin Netanyahu às 3h30 da manhã desta quarta-feira quando apareceu diante dos seus seguidores. Num breve discurso, o atual primeiro-ministro afirmou que encetará "negociações para formar um governo sionista forte" para enfrentar os "grandes desafios" do país e não depender dos "árabes anti-sionistas". Apesar de uma grande coligação nacional estar em cima da mesa como a única solução, os seus apoiantes gritaram não à “unidade”.

À margem do bloco conservador, os ultra-nacionalistas de Avigdor Lieberman, que podem desempatar a partida eleitoral com os seus 9 deputados, inclinam-se para exigir um governo de unidade nacional. De acordo com o espanhol Público, a paisagem pós-eleitoral ainda é confusa com o líder do Likud, Tzipi Hotoveli, a declarar nas primeiras horas a Netanyahu que não vai aderir a uma grande coligação se não incluir os ultra-ortodoxos Shas e os partidos judaicos do Pentateuco, uma exigência que se confirmada poderia dificultar ou impedir a coligação e forçar uma terceira eleição. Outra consequência dos resultados, as formações religiosas e ultra-nacionalistas, incluindo o partido de Lieberman, Israel, a Nossa Casa, têm uma maioria capaz de impedir qualquer negociação séria com os palestinianos.

Mas as negociações para um governo de unidade entre Netanyahu e Gantz não vão ser fáceis. Desde logo porque Gantz tinha já sugerido a substituição de Netanyahu por outro líder que não esteja sob suspeita numa alusão ao processo de investigação sobre alegados casos de corrupção que vai ter a primeira audiência judicial já no próximo dia 2 de outubro. O primeiro-ministro israelita está acusado de fraude, suborno e abuso de confiança.

Netanyahu considera que o sistema judicial e a imprensa estão ao serviço da esquerda e durante a última década apostou no nacionalismo exacerbado. O que exige um trabalho profundo de “reconciliação”, afirmou também Gantz, citado pelo El País. Na terça-feira, um dos mais importantes jornais israelitas, o Haaretz, advertiu que uma vitória de Netanyahu o deixaria livre para destruir o que resta da democracia israelita, especialmente o sistema judicial e a imprensa livre.

O Comité Central Eleitoral confirmou um ligeiro aumento da afluência às urnas em comparação com abril. Mais 1,5% que parecem ter beneficiado os quatro partidos árabes que concorreram na Lista Conjunta e que devem obter mais dois deputados. Ainda assim, anunciaram durante a campanha que não fariam parte de um governo liderado por Gantz ainda que estejam dispostos a dar-lhe apoio no parlamento em matéria de políticas sociais e de regresso ao diálogo com os palestinianos.

