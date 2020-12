A informação foi confirmada pela Presidência francesa. Há menos de 24 horas, Emmanuel Macron recebeu António Costa em Paris.

Emmmanuel Macron testou positivo para o novo coronavírus

A informação foi confirmada pela Presidência francesa. Há menos de 24 horas, Emmanuel Macron recebeu António Costa em Paris.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, foi diagnosticado com covid-19, como confirma em comunicado o Palácio do Eliseu. "O diagnóstico foi dado com base num teste RT-PCR feito depois do aparecimento dos primeiros sintomas", adianta a Presidência do país vizinho. Também o primeiro-ministro, Jean Castex já veio confirmar o diagnóstico. Para já, à semelhança dos comuns mortais, Macron fica em isolamento por uma semana.

"De acordo com as normas sanitárias em vigor, e aplicáveis a todos, o Presidente da República vai isolar-se por sete dias. Continua a trabalhar e exercer as suas funções à distância", informa o comunicado do Palácio do Eliseu.

Para já, não se sabe se a primeira-dama francesa também terá sido testada. Com 67 anos, Brigitte Macron faz parte do grupo de risco. Na quarta-feira, Macron esteve em um evento público com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. O governo português ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Na semana passada, o presidente francês esteve em Bruxelas para um encontro com diversos líderes europeus. Ainda esta terça-feira, recebeu o primeiro-ministro português, António Costa, em Paris, para um almoço de trabalho.

Para já, nem as autoridades portuguesas nem nenhum país reagiu oficialmente ao teste positivo do Presidente francês. Não se sabe portanto se algum dos líderes foi testado ou já está a cumprir isolamento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.