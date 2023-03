Em causa está a deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia.

Tribunal Penal Internacional

Emitido mandado de prisão para Putin

AFP Em causa está a deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou, esta sexta-feira, ter emitido um mandado de captura contra o Presidente russo, Vladimir Putin, pelo seu papel em crimes de guerra cometidos na Ucrânia desde a invasão russa.

ONU apela à Rússia para que não adote crianças ucranianas "Insistimos sempre que nenhuma criança seja colocada para adoção durante um conflito", insistiu diretora regional da ONU.

"Hoje, 17 de março de 2023, a Câmara preliminar II do Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para duas pessoas a propósito da situação na Ucrânia: Vladimir Vladimirovich Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova", comissária presidencial russa para os direitos das crianças, informou o TPI em comunicado.

Putin "é alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população (crianças) e de transferência ilegal de população (crianças) das áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa", acrescentou o tribunal.

"Os crimes terão sido cometidos em território ucraniano ocupado pelo menos a partir de 24 de fevereiro de 2022", indicou o TPI, referindo que há "motivos razoáveis para acreditar que o Sr. Putin é pessoalmente responsável pelos crimes acima mencionados".

Raptos de crianças são "investigação prioritária"

Na segunda-feira, o New York Times informou que o TPI estava a preparar-se para processar os russos pela transferência de crianças para a Rússia e por ataques deliberados a infraestruturas civis na Ucrânia.

O procurador do TPI Karim Khan disse no início deste mês, após uma visita à Ucrânia, que os alegados raptos de crianças são "uma investigação prioritária".

ONU. Crimes de violência sexual na Ucrânia atingem pessoas "dos quatro aos 82 anos" Os corpos encontrados pela comissão de investigação têm sinais visíveis de execução, tais como mãos atadas atrás das costas, ferimentos de bala na cabeça ou gargantas cortadas.

O TPI, criado em 2002 para julgar os piores crimes do mundo, tem vindo a investigar possíveis crimes de guerra ou crimes contra a humanidade cometidos na ofensiva russa que dura há mais de um ano.

Nem a Rússia nem a Ucrânia são membros do TPI, mas Kiev aceitou a jurisdição do tribunal sobre o seu território e está a trabalhar com o procurador.

A Rússia nega as alegações de crimes de guerra. Os peritos concordaram que é pouco provável que entreguem os suspeitos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.