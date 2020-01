Ghassan Salamé referiu-se ao cessar-fogo que entrou em vigor no passado dia 12 na Líbia, por iniciativa da Rússia e da Turquia.

Emissário da ONU na Líbia pede fim de "ingerências estrangeiras"

Ghassan Salamé referiu-se ao cessar-fogo que entrou em vigor no passado dia 12 na Líbia, por iniciativa da Rússia e da Turquia.

O emissário da Organização das Nações Unidas (ONU) na Líbia, Ghassan Salamé, apelou hoje para que terminem "todas as ingerências estrangeiras" no país.

Em entrevista à agência France Press, em Berlim, na véspera de uma conferência internacional sobre a crise na Líbia, Ghassan Salamé disse que "qualquer interferência estrangeira pode ter um efeito de aspirina, a curto prazo".

O emissário fazia alusão ao cessar-fogo que entrou em vigor no passado dia 12 na Líbia, por iniciativa da Rússia e da Turquia.

"No entanto, a Líbia precisa que terminem todas as ingerências estrangeiras. É um dos objetivos da conferência", disse, a propósito do encontro que decorrerá no domingo em Berlim e que pretende "consolidar o cessar-fogo".

O encontro de Berlim foi convocado na semana passada pela chanceler alemã, Angela Merkel, após 10 meses de combates iniciados pela ofensiva lançada pelo Exército Nacional Líbio contra Tripoli e que provocaram a morte a pelo menos 1.500 pessoas, entre as quais 300 civis.

Os combates fizeram mais de 15 mil feridos e mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a abandonar os locais onde residiam.

"Hoje nós temos simplesmente uma trégua. Queremos transformá-la num verdadeiro cessar-fogo com observação, separação, reposicionamento de armamento pesado", disse Ghassan Salamé.