Emigrante português suspeito de ter matado o filho de quatro anos

Paula SANTOS FERREIRA O corpo do menino foi encontrado no rio Rhône, em Genebra, após a mãe residente na Suíça, ter alertado a polícia.

Um emigrante português residente em Onex, Suíça, é suspeito de ter morto o filho de quatro anos e está a ser procurado por dezenas de agentes policiais desde a madrugada de segunda-feira.

O menino foi encontrado morto nas águas do rio Rhône, junto à barragem de Verbois, perto de Onex, na região de Genebra.

O desaparecimento da criança foi dado à polícia pela própria mãe, lusodescendente, ao início da noite de domingo.

O ex-companheiro tinha levado o filho para passear e ficado de o entregar às 19h00 daquele dia, mas não o fez. Assustada, a mãe contactou as autoridades.

À imprensa suíça, esta lusodescendente contou que naquele dia ficou “com medo de deixar o menino ir com o pai”, medo pela própria criança.

“Perdemos um pequeno anjo”, dizem os vizinhos da mãe da criança, ainda em choque com o sucedido, à reportagem do jornal ‘Tribune de Genève’

Após o alerta, a polícia iniciou as buscas e horas depois terá encontrado o automóvel do suspeito, perto da barragem de Verbois. Já era madrugada quando as equipas encontraram o corpo da criança, no rio.

A mãe do menino estava separada do suspeito, por alegados maus tratos e violência doméstica.

As equipas policiais continuam a procurar o suspeito.

Contudo, nas redes sociais, conhecidos do suspeito consideram que o português, após alegadamente ter assassinado o filho, também possa ter posto termo à própria vida.

A secretaria de estado das Comunidades Portuguesas está a acompanhar o caso.

