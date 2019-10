Sérgio Rodrigues, de 39 anos, residente em Toulouse foi morto em sua casa. O suspeito está detido e a família de Vizela já viajou para França.

Emigrante português assassinado com dezenas de facadas

Paula SANTOS FERREIRA Sérgio Rodrigues, de 39 anos, residente em Toulouse foi morto em sua casa. O suspeito está detido e a família de Vizela já viajou para França.

A pequena cidade de Carbonne, em Toulouse, com seis mil habitantes, ficou em choque com a notícia da violência morte de Sérgio Rodrigues, de 39 anos, que no sábado à tarde, foi morto com várias dezenas de facadas, na sua casa, na rua Jean-Jaurès, 7, segundo a polícia de Toulouse.

Após o crime, o suspeito entregou-se à polícia onde ficou detido e depois de muitas horas de interrogatório, o Ministério Público pretende acusá-lo de “homicídio voluntário”.

A notícia foi avançada pelo jornal francês ‘La Depeche’ mas a identificação de Sérgio Rodrigues, cuja família reside em Santo Adrião, concelho de Vizela, é citada pelo Jornal de Notícias.



Este diário acrescenta que a família já está em França para tratar dos procedimentos necessários para o funeral e tentar perceber o que levou a este crime tão horrível.

Este português residente naquela cidade era casado com uma francesa e tinha uma filha, de acordo com ‘La Depeche’ na origem do homicídio poderão estar motivos passionais.

Família de Vizela já está em França

De acordo com o Jornal de Notícias a família de Sérgio Rodrigues reside em Santo Adrião, concelho de Vizela, e já viajou para França para tratar das cerimónias fúnebres e tentar perceber as circunstâncias em que se deu este presumível homicídio.

Após o suspeito se ter entregado, os bombeiros e a polícia correram ao apartamento de Sérgio Rodrigues encontrando-o sem vida, já não havendo nada a fazer para o salvar, segundo informações recolhidas pelo jornal francês ‘La Depeche’.

A equipa forense recolheu durante horas provas e indícios para a investigação do caso, um assassinato violento demais para uma vila calma e sossegada.

A polícia apurou que Sérgio Rodrigues recebeu várias dezenas de facadas antes de falecer, conta o jornal francês.