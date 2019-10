A polícia de Sussex já deteve quatro suspeitos do violento ataque ao madeirense que está em coma. Os 15 agressores serão naturais do Algarve e pertencem a um gangue.

Emigrante em Inglaterra foi espancado por portugueses

Paula SANTOS FERREIRA A polícia de Sussex já deteve quatro suspeitos do violento ataque ao madeirense que está em coma. Os 15 agressores serão naturais do Algarve e pertencem a um gangue.

Os 15 suspeitos de espancar violentamente o emigrante português, de 25 anos, em Inglaterra, deixando-o em coma, são portugueses. E, ontem a polícia inglesa anunciou já ter detido quatro destes suspeitos.

Ao que tudo indica, os 15 agressores de Carlos Faria Gonçalves, são oriundos do Algarve, na maioria desempregados e fazem parte de um gangue, os ’Fifhy’, de acordo com o Diário de Notícias da Madeira.

A Polícia de Sussex revelou ontem em comunicado no seu site, o nome dos quatro agressores:

“Rui Perreira, 28 anos, desempregado, de Harlesden Road, Londres NW10; Max Perreira, 23 anos, empregado de limpeza, de Milton Road, Southampton; Bruno Tavares, 22 anos, desempregado, de Seaside, Eastbourne; e Carlos Semedo, 24 anos, desempregado sem endereço fixo”.

Os detidos foram presentes ao “Tribunal da Magistratura de Brighton durante o dia de ontem, acusados de causar danos corporais graves a um homem local de 25 anos”.



Gritou para a noiva fugir

Como noticiou o Contacto, a agressão ao madeirense aconteceu na passada terça-feira, dia 8 outubro, ao final do dia, num beco perto de uma rua com transeuntes a passar, no centro da cidade. Carlos Gonçalves reside há cerca de três anos em Inglaterra, residindo nesta cidade balnear do sul do país, segundo aquele jornal da Madeira.

A cidade de Eastbourne onde reside e foi atacado o madeirense.





Segundo descreveu um amigo do jovem agredido ao Diário de Noticias da Madeira, o jovem terá sido rodeado pelo grupo de 15 pessoas e “gritou desesperadamente para a noiva fugir e pedir ajuda”. A noiva também é portuguesa, segundo este amigo.

Ainda ontem a polícia de Sussex informou que continua as suas investigações para encontrar os restantes suspeitos.

O madeirense do Curral das Freiras, de 25 anos, foi brutalmente agredido, tendo ferimentos graves na cabeça e estando em coma, no Royal Sussex County, em Brighton, segundo as últimas informações disponíveis, noticiadas pelo jornal local ‘Eastbourne Herald’.