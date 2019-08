Depois da violenta agressão o arguido residente em França fugiu para o estrangeiro, mas voltou e hoje foi preso na cidade do Porto.

Emigrante detido por espancar homem até à morte

Um emigrante em França, de 31 anos, espancou um homem, de 50 anos, atá à morte, à porta de um restaurante de S. João da Pesqueira, no final de julho.

O suspeito conseguiu fugir mas foi hoje detido na cidade do Porto, numa operação conjunta da Polícia Judiciária de Vila Real com o apoio da polícia francesa.

"O arguido, por motivo fútil, agrediu violentamente a vítima, um homem com 50 anos de idade, com murros e pontapés, provocando-lhe ferimentos que lhe determinaram a morte", escreve a PJ no comunicado, onde anuncia a sua detenção. citado pelo Jornal de Notícias.

Depois da violenta agressão, o indivíduo fugiu, tudo leva a crer para o estrangeiro, mas acabou por ser esta sexta-feira detido na cidade do Porto.

O agressor vai agora ser levado a tribunal para aplicação das medidas de coação.