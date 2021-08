PSD denuncia "situação caótica" nos agendamentos dos consulados no Reino Unido

O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo garante que vai finalizar “nos próximos dias” o reagendamento de todas as marcações canceladas por causa da crise sanitária. Em causa estão “cerca de 8.000 marcações, com atendimento previsto entre os dias 16 de março e 4 de maio” e que tiveram de ser anuladas devido ao confinamento, segundo avançou fonte consular à Rádio Latina, no final do mês de junho.