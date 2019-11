É já o sexto resgate do mesmo tipo ocorrido ao largo do arquipélago das Canárias nas últimas 24 horas.

Embarcação com 46 ocupantes resgatada ao largo da Gran Canária

Uma embarcação com 46 pessoas a bordo localizada a 80 milhas a sul da Gran Canária foi transportada para o porto de Arguineguín, disseram hoje as autoridades de socorro espanholas.

De acordo com o Centro de Coordenação de Emergência e Segurança do Governo das Canárias, o número de ocupantes da embarcação - que nas primeiras comunicações se pensava não ser superior a 20 pessoas – atingiu os 46 passageiros.

Os ocupantes da embarcação socorrida estão a ser recebidos pelas equipas da Cruz Vermelha, num centro de coordenação de emergência.

Trata-se do sexto resgate do mesmo tipo ocorrido ao largo do arquipélago das Canárias nas últimas 24 horas.

A nacionalidade dos ocupantes ainda não foi comunicada pelas autoridades espanholas.

Lusa