Embaixador diz que Ucrânia pode abandonar intenção de integrar NATO

Chanceler alemão vai a Kiev e Moscovo tentar "garantir a paz na Europa"

Scholz, que assumiu a chefia do Governo há apenas dois meses, vai encontrar-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira, seguindo depois para Moscovo, onde será recebido pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, no dia seguinte.