Embaixada dos EUA ordena saída do seu pessoal não essencial da Ucrânia

Ucrânia Lavrov acusa EUA de quererem um conflito na Ucrânia e Blinken exige desescalada

Tal campanha, segundo Moscovo, “visa a provocação, encorajando as autoridades de Kiev” a embarcar numa “resolução militar do problema do Donbass”, a região oriental da Ucrânia onde as forças de Kiev lutam contra separatistas pró-russos desde 2014.