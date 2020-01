A embaixada de Portugal na China alerta os portugueses que estão na cidade de Wuham a seguir as recomendações adotadas pela Direção Geral de Saúde em Portugal.

Embaixada de Portugal na China recomenda precaução aos portugueses na área afetada pelo coronavírus

Telma MIGUEL

O site da embaixada de Portugal na China está a alertar os portugueses que estejam na cidade de Wuhan que sigam as recomendações adotadas pela Direção Geral da Saúde de Portugal. As precauções incluem permanecer em casa sempre que possível; evitar multidões, espaços públicos e contatos próximos com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; lavar frequentemente as mãos; evitar contato com animais; adotar medidas de etiqueta respiratória, como tapar nariz e boca em caso de tosse ou espirro e lavar as mãos após.

No site, a embaixada recomenda atenção aos comunicados da Direção-Geral de Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e da Organização Mundial de Saúde.

Na nota da embaixada, refere-se que “tendo presente que continuam as investigações para se apurar, com precisão, qual é o período de incubação do vírus, e ainda que o vírus está em mutação, será importante adotar comportamentos preventivos e aguardar por mais informações”.

É ainda aconselhado aos viajantes efetuar o registo das suas viagens na aplicação Registo do Viajante. Aos residentes, recomenda-se que, caso não o tenham ainda feito, procedam à sua inscrição consular ou à respetiva atualização junto do posto com jurisdição sobre a área de residência.

A embaixada em Pequim funciona em colaboração com os consulados-gerais em Xangai, em Macau e em Cantão. Na capital da Mongólia, Ulan Bator, funciona um consulado honorário. Em Hong Kong Portugal tem também um consulado honorário em colaboração com os serviços da representação em Pequim.