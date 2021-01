Terceira vacina a ser permitida na União Europeia, no meio de uma crise de fornecimento e uma disputa com a companhia.

EMA autoriza vacina da AstraZeneca

A Comissão Europeia deverá confirmar a posição da agência que regula os medicamentos na União Europeia, nas próximas horas.



A vacina tem recomendação para ser aplicada a pessoas com mais de 18 anos. Segundo comunicado da EMA, a decisão de autorizar a aplicação da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca foi consensual.

“Com esta terceira posição favorável, expandimos o arsenal de vacinas disponíveis na EU para combater a pandemia e proteger os seus cidadãos”, disse Emer Cooke, diretora executiva da EMA.

“Tal como nos casos anteriores, a vacina foi rigorosamente avaliada e a base científica do nosso trabalho é sustentada pelo compromisso de salvaguardar a saúde dos cidadãos da UE”, disse a responsável pela agência reguladora.

“Os resultados combinados de quatro ensaios clínicos no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul, mostraram que a vacina contra a covid-19 é eficaz e segura a prevenir covid-19 em pessoas com mais de 18 anos”, refere o comunicado da EMA. O estudo envolveu cerca de 24 mil participantes, metade dos quais foram injetados com um placebo.

60% de eficácia, de acordo com os ensaios clínicos

Segundo a EMA, os estudos estabeleceram que a vacina tem um nível de eficácia de 60% contra a covid-19. O facto de os participantes terem entre 18 e 55 anos, não permite determinar que eficácia esta vacina terá na população com idade superior. No entanto, a EMA refere que não está em causa a segurança da vacina nesta faixa etária. Estudos posteriores irão determinar se a vacina da AstraZeneca é eficaz nas camadas populacionais mais velhas. Tal como as vacinas da Moderna e da Pfizer, a da AstraZeneca é dada também em duas doses.

Para garantir a transparência e a adesão dos cidadãos à vacinação, a EMA irá publicar no seu site a bula da vacina. E a vacinação será monitorizada no âmbito de um plano de acompanhamento da segurança e eficácia criado para as vacinas contra a covid-19.

