Estima-se que perto de 94 mil ucranianos, entre os quais 47 mil crianças, tenham optado por ficar na Moldova.

Guerra na Ucrânia

Em Palanca, na fronteira da Moldova, todos esperam pelo pior

No posto fronteiriço de Palanca o dia é calmo e os refugiados ucranianos chegam à Moldova em pequenos grupos depois de já terem sido às centenas. Uma calma que pode ser aparente se o conflito escalar em Odessa.

Segundo dados da União Europeia, fornecidos através do departamento que gere as Operações Europeias de Proteção Civil e de Ajuda Humanitária, mais de 400 mil pessoas atravessaram as fronteiras da Ucrânia para a Moldova desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Muitas estavam em trânsito para outros países, mas estima-se que perto de 94 mil ucranianos, entre os quais 47 mil crianças, tenham optado por ficar na Moldova.

Segundo o chefe do posto fronteiriço de Palanca, Rosian Vasiloi, só nas últimas 24 horas cerca de 32 mil refugiados ucranianos deslocaram-se um pouco por toda a Moldova, entre 15 mil que entraram no global de todos os postos fronteiriços e outros 17 mil que saíram da Moldova para outros países.

“Enquanto atravessava o território perdi um ano de vida"

Julia Fatieieva tem 38 anos e chega a Palanca com uma amiga que conheceu em Odessa, juntamente com o filho desta, depois de ter deixado a sua cidade natal de Kherson, uma importante cidade portuária no sul da Ucrânia, atualmente controlada pelas tropas russas.

De Kherson até Palanca, Julia contou ter passado por oito postos de controlo russos, onde todas as malas e bagagens foram minuciosamente revistas e onde os militares procuravam – sobretudo nos homens – tatuagens de símbolos nacionalistas ucranianos.

“Enquanto atravessava o território perdi um ano de vida”, contou.

Para trás deixou os pais – o pai tem uma doença terminal e está acamado – mas também uma cidade onde “é prática os russos violarem as mulheres”.

Não tinham o que comer e durante um mês a alimentação foi feita à base de batatas e cenouras porque preferiram passar fome a aceitar a ajuda que os russos ofereceram: “Isso seria como traição!”.

Aguentou ficar em Kherson até agora porque acreditava que a guerra iria terminar rapidamente, mas, depois de sentir as bombas caírem à frente do seu apartamento, no centro da cidade, decidiu que estava na altura de partir.

Mais à frente, à espera de vez no posto de controlo, Aza Narutskaya, 53 anos, chega com a mãe, Lídia, 79, o marido, Iuri, 61, e a vizinha Natalya Leonova, 86.

Bem-disposta e sorridente, Natalya conta que são colegas e que vivem todos juntos, mas Aza abana levemente a cabeça e explica que são vizinhos, moram no mesmo prédio em Mikolaiv, e que quando decidiram fugir não podiam deixar para trás Natalya, que vive sozinha e tem Alzheimer.

“Tento não olhar para o passado e olhar para o futuro”

Aza tenta sorrir, mas o rosto fecha-se quando recorda que na cidade ficou um irmão, com mulher e filhos, porque os homens entre os 18 e os 60 anos, à luz da lei marcial, estão proibidos de abandonar o país.

“Tento não olhar para o passado e olhar para o futuro”, diz, acrescentando que o objetivo não é ficar na Moldova, mas antes ir para a Irlanda, por ser “o mais longe possível”.

O marido de Elena Kochurova, 45 anos, também ficou para trás, na cidade de Ochakov, na região de Mikolaiv. Vê mal e não irá combater, mas nenhum homem sai, mesmo que tenha uma deficiência.

Elena chega com a mãe, com 80 anos, e os dois filhos, uma rapariga com 14 anos e um rapaz com seis, juntamente com mais uma família de mãe e filho.

Aguentaram o mais que puderam, mas um dia uma explosão rebentou-lhes as janelas de casa e Elena percebeu que era cada vez mais perigoso ficar.

“É horrível”, diz, enquanto tenta limpar as lágrimas, “Não posso ouvir um carro. Assusto-me ao mínimo barulho”.

Segundo Ismail, uma voluntária ucraniana que está desde o início da guerra na fronteira de Palanca a dar apoio a quem chega, nota-se uma grande mudança entre a primeira leva de refugiados e a atual, frisando que nos primeiros dias havia quem chegasse no próprio carro, “tinham dinheiro e conseguiram sair”.

“Agora são os mais pobres, que não têm dinheiro, estão desesperados e vão ficar na Moldova”, relata, acrescentando que por estes dias tem passado pela fronteira de Palanca “muito menos gente do que no início”.

Conta que os refugiados chegam stressados, ansiosos, a chorar e recorda mesmo o caso de uma mulher que teve um acidente vascular cerebral (AVC) quando atravessava a fronteira.

A perceção da diminuição do número de pessoas que entra na Moldova por Palanca é confirmada pelo chefe do posto fronteiriço, segundo o qual chegaram a passar por esta zona de fronteira cerca de 15 mil pessoas por dia e agora rondam as duas mil.

100 mil refugiados de uma só vez se a situação piorar em Odessa

“O valor é muito menor do que no início, mas estamos a preparar-nos para receber 100 mil refugiados de uma só vez se a situação piorar em Odessa”, assegurou Rosian Vasiloi.

Quem chega a Palanca tem à disposição uma série de serviços de apoio, desde logo comida e bebidas quentes, mas também autocarros gratuitos, apoio médico, jurídico e psicológico, serviços sociais ou um espaço onde mães e crianças podem estar mais à vontade, o chamado “Ponto Azul”, um projeto financiado por fundos europeus, mas gerido pela UNICEF.

Uma responsável da UNICEF adiantou que o objetivo é ter vários “Pontos Azuis” espalhados nas principais zonas de passagem, mas também em localidades na Moldova para onde os refugiados se dirigem, na fronteira com a Roménia, tendo em conta que dois terços dos ucranianos que entram no país pretendem ir para outros países.

Nestes “Pontos Azuis” são providenciados serviços específicos para mães e crianças e é feito trabalho de deteção de riscos ou vulnerabilidades, como crianças que possam chegar sem os pais ou crianças com necessidades especiais.

“São pessoas que chegam ansiosas, com stress, a chorar, com medo e que tremem com qualquer som. As crianças têm muito medo dos barulhos”, contou a psicóloga Julia Guritanu, explicando que o seu trabalho passa por tentar acalmá-las e mostrar às crianças que estão num espaço seguro, onde podem brincar.

Por outro lado, pela estrutura de apoio onde estão congregados todos os serviços já passaram 14 mil pessoas e 7 mil usaram os transportes gratuitos. A todas elas são dados cartões de telemóveis para que possam fazer chamadas ou aceder à internet, um serviço gerido por uma organização não-governamental francesa.

