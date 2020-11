Em oito estados norte-americanos já se vota

As assembleias de voto abriram hoje às 06h00 (12h00 no Luxemburgo) em oito dos 50 estados norte-americanos para dar início à escolha do país entre manter o atual Presidente e candidato republicano, Donald Trump, ou eleger o democrata Joe Biden.

Lusa As assembleias de voto abriram hoje às 06h00 (12h00 no Luxemburgo) em oito dos 50 estados norte-americanos para dar início à escolha do país entre manter o atual Presidente e candidato republicano, Donald Trump, ou eleger o democrata Joe Biden.

Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, Nova Jérsia, Nova Iorque e Virgínia começaram a votar às 06h00 da manhã.



Mas os cinco eleitores de Dixville Notch, aldeia de 12 habitantes no nordeste dos Estados Unidos, já tinham lançado simbolicamente a eleição presidencial à meia-noite (06h00 no Luxemburgo), votando por unanimidade no democrata Joe Biden.

A aldeia perdida nas florestas de New Hampshire, perto da fronteira com o Canadá, manteve uma tradição estabelecida desde 1960, que lhe valeu o título de "Primeira da Nação".



Além da aldeia vizinha de Millsfield, que também votou durante a noite, a maioria das assembleias de voto na costa leste será aberta às 06.00 ou às 07.00 (11h00 ou às 12h00 no Luxemburgo).

Até hoje, dia oficial da votação, um recorde de quase 100 milhões de eleitores escolheram – pessoalmente ou através de correio - o candidato que querem ver à frente da Casa Branca.

