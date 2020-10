Refugiados palestinianos por todo o Médio Oriente estão a sofrer uma pobreza sem precedentes.

"Em Gaza as pessoas procuram comida no lixo", denuncia chefe da ONU

Em Gaza as pessoas procuram comida nos depósitos de lixo, uma situação que espelha o nível de pobreza sem precedentes enfrentado pela comunidade palestiniana espalhada por todo o mundo. O alarme foi dado pelo diretor da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla inglesa).

Segundo a ONU, os refugiados palestinianos estão a sofrer a um "novo nível de profundidade", não só na Faixa Gaza e na Cisjordânia, como também no Líbano, Síria, Jordânia, e outros locais do Médio Oriente.

"Há desespero e falta de esperança", disse numa entrevista recente ao The Guardian, o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini. "Em Gaza, as pessoas procuram comida no lixo", disse Lazzarini, referindo-se a relatórios do pessoal da UNRWA no terreno. "Há cada vez mais pessoas a lutar para conseguir dar uma ou duas refeições por dia às suas famílias".

Lazzarini, um experiente em ações humanitárias, foi nomeado comissário-geral da UNRWA em abril de 2020, e lidera a agência num momento de crise profunda em que não só se enfrenta a ameaça "permanente de ruína financeira", como também se depara com a rutura na relação com o seu antigo e maior doador, os EUA. Na linha dos ataques israelitas de longa data à agência a relação está "irremediavelmente destruída", lamenta.

A isto, junta-se a ameaça do novo coronavírus se poder propagar pelos campos de refugiados em todo o Médio Oriente, abrigo de milhares dos 5,6 milhões de palestinianos apoiados pela UNRWA. A possível anexação da Cisjordânia a Israel está cada vez mais próxima, o que constititui uma ameaça ao trablho da UNRWA na região.

O antigo chefe da UNRWA demitiu-se no ano passado, após uma investigação em que foi acusado de nepotismo generalizado na organização, incluindo alegações de que tinha contratado uma amante.

Reservado, diplomático e com três décadas de experiência humanitária no currículo, o suíço Lazzarini foi nomeado para a trazer alguma estabilidade a um navio em risco de afundar. "Num ambiente tão instável e volátil, precisamos de uma UNRWA previsível", afirmou. "Precisamos de uma organização previsível e de um financiamento previsível", acrescentou.

Limitado pelas restrições da pandemia, Philippe Lazzarini teve de isolar-se durante quatro semanas em Jerusalém e Amã, coordenando as reuniões de doadores através de videochamada. "Estamos constantemente em modo de crise no que diz respeito ao fluxo de dinheiro", desabafou. "A UNRWA está constantemente a correr atrás de dinheiro".

Com um défice orçamental anual de aproximadamente 110 milhões de euros, a organização de 30.000 funcionários só consegue habitualmente fundos para cada cinco semanas. "É inquietante", comentou, acrescentando que as escolas e os serviços de saúde da UNRWA estão a sofrer cortes.

A crise na agência atingiu um pico em 2018 quando Donald Trump cortou cerca de 300 milhões de dólares em donativos anuais. Meses antes do corte, Trump se queixou-se de que os EUA não receberam "nenhum apreço ou respeito" por parte dos palestinianos pela ajuda americana.

"É uma ameaça, é uma ameaça real", disse Lazzarini sobre os cortes dos EUA. "Temos de ter esta ameaça em consideração". Enquanto a UNRWA trabalha para reconstruir a relação com Washington, a ação dos EUA teve, no entanto, um efeito contrário.

Lazzarini falou numa onde de "solidariedade excepcional em torno da UNRWA", com outros doadores globais a colmatar o défice. De facto, 2018 foi o ano de maior sucesso da agência na angariação de fundos, entre 2015 e 2020. Um dado que foi novamente abalado em 2019 pelo escândalo que envolveu o seu antecessor.

Apesar das incómodas alegações no seio da agência que dirige, Lazzarini não foge ao assunto e afirma que a UNRWA tinha desde então reforçado o seu órgão de supervisão interna e o Provedor de Justiça para tranquilizar os doadores do "fundamento ético" da agência. "A anterior direção que foi decapitada devido à crise está agora lentamente a ser recomposta". "E penso que há uma vontade de virar a página".

No entanto, enquanto o escândalo na direção da agência ainda paira no ar, a UNRWA está novamente em dificuldades financeiras, desta vez por causa da pandemia. "Há mais pressão sobre a organização para que produza mais e, ao mesmo tempo, o ambiente dos nossos doadores é mais complicado porque todos eles foram afetados economicamente pela covid-19".

