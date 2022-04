Olena viveu mais de um mês escondida numa cave em Bucha, a cidade onde sempre viveu, e que terá sido alvo de um massacre de civis pelas forças russas.

Guerra na Ucrânia

Em Bucha, Olena viu pessoas morrerem por irem ao supermercado

AFP Olena viveu mais de um mês escondida numa cave em Bucha, a cidade onde sempre viveu, e que terá sido alvo de um massacre de civis pelas forças russas.

O relato de Olena (que preferiu não dar o apelido), 43 anos, à AFP revela o horror de um mês de ocupação russa na cidade de Busha, ocupada pelas forças russas no fim de fevereiro e onde as autoridades ucranianas dizem ter ocorrido um "massacre deliberado" de civis.

A 30 quilómetros da capital ucraniana, a cidade permaneceu inacessível durante mais de um mês, desde que foi tomada pelas tropas russas. No último fim de semana surgiram relatos de valas comuns descobertas em Busha com a comunidade internacional a investigar o caso que poderá ser considerado crime de guerra.

À AFP, Olena contou o que viveu durante este tempo, em que teve de se esconder com os filhos e vizinhos numa cave do seu bloco de apartamentos, sem eletricidade. "Não havia exército ucraniano na cidade, apenas a defesa territorial - principalmente guardas de empresas locais - sem armas. Acabaram por fugir, quando os russos chegaram", disse.

"No início, havia sobretudo soldados jovens (russos). Duas semanas mais tarde, houve outros. Mais velhos, tinham mais de 40 anos. Eram brutais. Eles maltrataram toda a gente. E foi aí que os massacres começaram", lembra a ucraniana.

De acordo com Olena, estes homens mais velhos "estavam muito bem equipados, usavam uniformes pretos e verdes escuros", não uniformes regulares do exército russo. "Havia alguns bons rapazes entre os soldados russos e havia alguns homens muito rudes, na sua maioria oficiais do FSB", os serviços secretos de segurança russos.

Mas diz que houve quem a ajudasse. "Eu aproximava-me dos soldados e perguntava-lhes com o que devia alimentar os meus filhos. Trouxeram-nos rações e comida. Foram eles que nos disseram que foi o FSB que os proibiu de avançar, que eles eram forças especiais muito violentas. Eram os russos que diziam isso sobre os russos!", garantiu.

E Olena chegou a presenciar esse tipo de violência. "Eu vi eles dispararem contra as pessoas. Mesmo em frente aos meus olhos dispararam sobre um homem que ia ao supermercado para buscar comida".

Apenas as mulheres podiam sair para ir buscar água ou comida. "Os nossos vizinhos saíram para deitar fora o lixo, eram cerca das 17h, eram dois homens e uma mulher. Um dos homens tinha servido no exército. Eles não voltaram e foram encontrados mais tarde por ucranianos. Tinham marcas de balas no corpo", lembra Olena. "Quando os agentes da FSB chegaram, perguntaram 'Porque não foste embora', e eu disse-lhes que vivia aqui há 43 anos, tinha uma vida pacífica, para onde devo ir? Depois começaram a chamar-nos traidores".

Segundo o presidente da Câmara de Bucha, Anatoly Fedoruk, 280 pessoas tiveram de ser enterradas por ucranianos nos últimos dias em "valas comuns" na cidade.

As acusações de atrocidades foram, entretanto, rejeitadas pelos russos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, apontou sinais de "manipulação de vídeo" e "falsificações" nas imagens apresentadas pelas autoridades ucranianas. "A julgar pelo que vimos, não se pode confiar nestas imagens de vídeo", disse.

As imagens de uma cidade destruída correram mundo e endureçam o tom das conversações contra a Rússia, com a União Europeia a prometer mais sanções contra Moscovo. Mas a grande questão continua a ser se a UE ter coragem de fechar ou não a importação de petróleo e gás russo para deixar de financiar a máquina de guerra de Putin?

Esta semana, a presidente da Comissão Europeia e o chefe da diplomacia da UE, vão a Kiev encontrar-se com Volodymyr Zelensky. Por razões de segurança a data não foi confirmada.





