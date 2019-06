Os países mais pobres vão ser os principais responsáveis por mais de metade do crescimento populacional previsto, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Em 2050, podemos ser dez mil milhões de pessoas no mundo

A população mundial está a ficar mais velha e a crescer a um ritmo mais lento, mas espera-se que suba dos atuais 7,7 mil milhões para 9,7 mil milhões em 2050, divulgou esta segunda-feira a ONU.

O Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais da Divisão de População da ONU divulgou um novo relatório que a população mundial pode atingir o seu pico no final do século, em torno dos 11 mil milhões de pessoas. Mas o diretor da Divisão de População, John Wilmoth, avisou que este resultado, uma vez que 2100 ainda está à distância de várias décadas, “é incerto, e que o pico pode acontecer mais cedo ou mais tarde e num nível inferior ou superior da população total”.

Quase um terço da população chinesa terá mais de 65 anos em 2050 "O rápido envelhecimento da população aumentará a pressão sobre os fundos de pensão e o trabalho, e as famílias enfrentarão dificuldades sem precedentes para cuidar dos mais velhos", afirmou Wang Guangzhou, especialista em economia populacional.

As novas projeções populacionais indicam que nove países vão ser os responsáveis por mais de metade do previsto crescimento populacional até 2050. Por ordem decrescente do aumento esperado, são Índia, Nigéria, Paquistão, Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos da América. Na África subsariana, a população deve duplicar até 2050.

O subsecretário-geral para os Assuntos Económicos e Sociais, Lu Zhenmin, afirmou, em comunicado: “Muitas das populações com crescimentos mais rápidos estão em países que são dos mais pobres, onde o crescimento populacional traz desafios adicionais para o esforço de erradicar a pobreza”, promover a igualdade de género e melhorar os cuidados de saúde e a educação.

Na UE: Luxemburgo é o pais que mais cresce em termos populacionais O Luxemburgo foi o país da União Europeia que mais cresceu em termos populacionais.

O documento confirma que a população mundial está a envelhecer, devido à crescente esperança de vida e à descida dos níveis de fertilidade.

Lusa