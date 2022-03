"Desafio Vladimir Putin para uma luta de homem para homem". A aposta é a Ucrânia", escreveu o bilionário no Twitter, dizendo ainda que estava a ser muito sério na proposta.

Invasão russa

Elon Musk desafia Putin para um duelo. Em jogo, está a Ucrânia

"Desafio Vladimir Putin para uma luta de homem para homem". A aposta é a Ucrânia", escreveu o bilionário no Twitter, sem especificar a forma do duelo. Depois, ainda voltou ao assunto, desta vez numa mensagem escrita em russo na conta oficial do Kremlin no Twitter: "Aceita esta luta? ".

Um internauta questionou se era uma brincadeira, mas Musk assegurou que estava a ser "completamente sério".

O presidente checheno Ramzan Kadyrov, um fervoroso apoiante do presidente russo e um grande fã das artes marciais, aconselhou o bilionário a não "lutar contra Putin" porque as suas "categorias de peso são demasiado diferentes".

"Não será muito desportivo de Vladimir Vladimirovich (Putin) vencer um adversário mais fraco", escreveu no Telegram, sugerindo que o Ellon Musk venha "treinar em vários centros na República Chechénia".



