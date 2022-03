O presidente diz que a França e a Alemanha se deixam travar pelo medo e pelos interesses económicos, respetivamente.

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

“Eles têm medo da Rússia”. Zelensky deixa críticas a França e Alemanha

Redação Em entrevista à "The Economist", o presidente ucraniano lamenta a lentidão e a ineficácia da ajuda do Ocidente e refere que a França e a Alemanha se deixam travar pelo medo e pelos interesses económicos, respetivamente.

Volodymyr Zelensky acredita que a Alemanha está a adotar uma abordagem ponderada face à Rússia devido à “longa relação” que tem com o país. “Eles estão a olhar para a situação através do prisma da economia”, considera, acrescentando que os alemães “podem ajudar, se houver pressão interna para que o façam, e podem parar quando virem que fizeram o suficiente”.

Kiev não abre corredores humanitários esta segunda-feira por medo das "provocações" russas Kiev anunciou esta segunda-feira que não irá abrir os corredores humanitários por medo de "provocações" russas antes de uma nova ronda de conversações cara a cara entre negociadores russos e ucranianos na Turquia.

Zelensky deixou, ainda, críticas aos líderes ocidentais que se recusam a enviar tanques para a Ucrânia, como é o caso do francês Emmanuel Macron, que tem sido uma das principais figuras na tentativa de mediação do conflito. “Eles têm medo da Rússia. É só isso”, justifica.

O presidente ucraniano dividiu a postura dos países da NATO em cinco grupos: os que “não se importam com uma guerra longa porque isso significaria esgotar a Rússia, mesmo que isso implique o fim da Ucrânia”; os que querem que a guerra acabe rapidamente porque “o mercado da Rússia é grande e as suas economias estão a sofrer”; “os que reconhecem o nazismo na Rússia” e que querem que a Ucrânia prevaleça; os países liberais mais pequenos que “querem que a guerra acabe rapidamente a qualquer custo, porque defendem que as pessoas vêm primeiro" e, por último, os países constrangidos que querem paz já e de qualquer forma, porque “são os escritórios da Federação Russa na Europa”.

Ucrânia acredita na vitória

Volodymyr Zelensky elogiou a intervenção do Reino Unido e dos Estados Unidos e, embora reconheça que as complexidades da política norte-americana tenham causado atrasos, constata que Joe Biden tem encetado esforços cada vez maiores para ajudar a Ucrânia. Contudo, o Presidente ucraniano mostra-se frustrado com o caráter reativo das sanções que pretendem punir a Rússia pelas suas ações em vez de a impedirem de causar mais destruição.

Zelensky diz que questão da "neutralidade" é "estudada em profundidade" A garantia foi dada aos media russos, pelo presidente ucraniano que disse, contudo, não pretender "um papel do estilo dos memorandos de Budapeste", numa alusão aos acordos assinados pela Rússia em 1994.

Por outro lado, lamenta as lacunas existentes na aplicação das sanções, como no caso do Sberbank, o maior banco russo, que não foi cortado do sistema de pagamento SWIFT porque é utilizado pela Europa para pagar o seu gás.

Também o embargo ao petróleo e ao gás, decretado pelos Estados Unidos mas não implementado pela Europa, deveria ser realizado preventivamente, entende a Ucrânia. “Ouvimos dizer que a decisão depende de a Rússia lançar ou não um ataque químico contra nós. Esta não é a abordagem correta. Não somos cobaias", frisa Zelensky.

Apesar da destruição que tem testemunhado no seu país, o Presidente ucraniano mostra-se confiante na vitória da Ucrânia e acredita que “é apenas uma questão de tempo.” “Vamos definitivamente ganhar, porque esta é a nossa casa, a nossa terra e a nossa independência”. E o que significa ganhar, em circunstâncias de perda para ambos os lados? “É conseguir salvar o maior número possível de vidas… porque sem elas nada faria sentido. O nosso território é importante, mas no final de contas é apenas território.”

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.