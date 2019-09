O conservador Sebastian Kurz volta a ganhar as eleições depois de romper com a coligação que manteve com a extrema-direita, apanhada a negociar trocas de favores com uma suposta sobrinha de um oligarca russo.

Mundo 2 min.

Eleitores austríacos castigam extrema-direita

Bruno AMARAL DE CARVALHO O conservador Sebastian Kurz volta a ganhar as eleições depois de romper com a coligação que manteve com a extrema-direita, apanhada a negociar trocas de favores com uma suposta sobrinha de um oligarca russo.

Era o desfecho que se esperava. O partido do ex-chanceler Sebastian Kurz, ÖVP, ganhou as eleições legislativas antecipadas na Áustria com 37,2% dos votos, quase mais seis pontos do que há dois anos. O antigo parceiro da coligação, o FPÖ, de extrema-direita, caiu 10 pontos percentuais sob o efeito da crise desencadeada pela divulgação de um vídeo publicado por meios de comunicação alemães em maio deste ano.

As imagens filmadas com câmaras ocultas terão acontecido em 2017 numa quinta na ilha de Ibiza, em Espanha, e mostram o então número dois e vice-chanceler do governo austríaco, Heinz-Christian Strache, a oferecer contratos e favores a uma suposta sobrinha de um oligarca russo a troco de ajuda financeira ao seu partido de extrema-direita. Strache tenta também convencê-la a comprar um pacote de ações do diário mais influente da Áustria para forçar a subida ao poder do seu partido.



Kurz decidiu, então, dissolver a coligação com apenas 15 meses de gestão conjunta marcada por comentários racistas e anti-semitas de dirigentes de extrema-direita. Um governo técnico assumiu a gestão até estas eleições, nas quais 6,4 milhões de austríacos (de uma população de 8,8) foram chamados a votar para eleger 183 deputados.

Os aplausos e gritos de alegria na sede do ÖVP em Viena contrastaram com a tristeza na sede da extrema-direita, onde após as primeiras projeções o secretário-geral, Harald Vilimsky, apelou para "abrir uma nova etapa", noticiou esta manhã o El País. Herbert Kickl, o antigo ministro desta formação, foi mais claro: "O resultado faz-nos recuar 10 anos. Não vejo um mandato para governar”.

Já os sociais-democratas tiveram o seu pior resultado desde 1945 e os Verdes regressaram com força ao parlamento. Sebastian Kurz tem agora várias opções de coligação à sua disposição para governar em maioria. Sobrevive, assim, com a popularidade intata à maior crise política da história recente da Áustria e ao fracasso retumbante da aliança que forjou em 2017 com o FPÖ, que pela mão do conservador entrou pela terceira vez num executivo nacional.

O líder dos Verdes, Werner Kogler, considerou o sucesso de sua candidatura "um mandato dos jovens" para exigir ação contra a mudança climática e não quis pronunciar-se ontem à noite sobre uma possível coligação com os conservadores. As duas partes teriam maioria absoluta mas a distância em questões como a política climática e migratória é grande. "Agora a primeira coisa é voltar ao parlamento e implementar nosso programa", disse Kogler, de acordo com o El País.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.