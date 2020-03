A formação do governo nesta região alemã causou um escândalo em fevereiro, quando os conservadores se aliaram à extrema-direita

Eleição de esquerda para o governo da Turíngia põe fim a crise

A eleição do governo do estado da Turíngia, com o apoio da extrema-direita, na Alemanha, acabou como começou. Sem se saber o que verdadeiramente podia acontecer. Bodo Ramelow, membro do partido de esquerda Die Linke, foi eleito na quarta-feira numa terceira votação com maioria simples para chefiar este estado depois de uma crise profunda que abalou o país. O desrespeito pelo pacto entre os vários partidos de não votarem a favor da extrema-direita provocou uma terramoto político que levou a manifestações e demissões de líderes políticos.

A formação do governo na Turíngia, que estava pendente desde as eleições de outubro passado, abriu a caixa de pandora em fevereiro quando o partido de Angela Merkel, juntamente com a extrema-direita, abriram caminho a um governo liderado pelos liberais. Como consequência, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente da CDU que se preparava para suceder a Angela Merkel, foi obrigada a demitir-se.

A eleição desta quarta-feira permite a reedição de um executivo regional composto pelo Die Linke, pelos social-democratas e pelos verdes, mas acima de tudo permite que a CDU vire a página e concentre a sua atenção na corrida sucessória dentro do partido.

A sessão parlamentar em Erfurt, a capital da Turíngia, começou no início da tarde, num ambiente de extrema tensão política. Em Berlim, era acompanhada como sendo uma questão nacional.

Nas eleições de outubro, o Die Linke, o partido mais à esquerda no espectro parlamentar alemão, foi o mais votado à frente da extrema-direita. Este resultado tornou a formação de um executivo regional extremamente difícil, uma vez que a CDU aplica a regra do cordão sanitário tanto à extrema-direita como ao Die Linke.

A situação complicou-se ainda mais com a rebelião de alguns membros da CDU local que durante semanas ignoraram as ordens da sede do partido em Berlim e em fevereiro votaram a favor de um candidato liberal que alcançou a maioria com os votos também da ala de ultra-direita. Isto nunca tinha acontecido antes e em Berlim foi interpretado como a quebra do cordão sanitário contra o fascismo. O liberal eleito acabou por se demitir pouco depois. Não era caso para menos. Na Turíngia é a ala mais extrema da AfD que dirige o partido fascista. O homem forte é Björn Höcke, político que não hesita em negar o Holocausto e que muitos políticos alemães descrevem como "nazi".

Para adensar o drama, o caso suspeito de coronavírus num deputado regional da CDU causou o receio de quarentena para todo o grupo parlamentar e um consequente novo bloqueio político na Turíngia. No final, o resultado da análise foi negativo e a votação pôde ser realizada.

Depois das quatro da tarde, Ramelow, o candidato do Die Linke e ex-sindicalista, que era já o chefe do governo, foi proclamado vencedor. Governará com minoria até abril de 2021. Em Berlim, respirou-se de alívio. No fim, o líder da extrema-direita aproximou-se do vencedor para o cumprimentar. O novo governante da Turíngia recusou-se a apertar-lhe a mão.

