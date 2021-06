A segunda volta, que contou com quatro candidatos, teve a maior taxa nacional de abstenção (69,76%) e fez chegar os ambientalistas ao hemiciclo regional pela primeira vez.

Jean Rottner reconduzido presidente do Grande Este

O atual presidente da região francesa do Grande Este, Jean Rottner (partido LR, de centro-direita) foi reconduzido no cargo nas eleições regionais deste domingo. A segunda volta do sufrágio, que contou com quatro candidatos, teve a maior taxa nacional de abstenção (69,76%) e consagrou o declínio do RN (partido de Marine Le Pen) e a chegada dos ambientalistas ao hemiciclo regional.

"Estou satisfeito com o resultado, mas continuo modesto quando vejo a abstenção", disse Jean Rottner à AFP. "É o sinal de uma crise democrática, temos de encontrar um equilíbrio entre um Estado central e os governos locais que nós somos. Nunca vimos uma recentralização tão forte desde que Emmanuel Macron chegou ao poder. Estamos a pedir para ir na direção oposta".



Tal como na primeira volta, Jean Rottner estava em primeiro lugar nas sondagens, tendo obtido 40,30% dos votos de acordo com os resultados finais. No leme da vasta região desde 2017, que inclui as três ex-regiões administrativas Alsácia, Lorena e Champagne-Ardenas, Rottner tinha obtido 31,15% dos votos na primeira volta.

Já o candidato do RN, Laurent Jacobelli, sofreu um grande revés no quadrangular, ficando em segundo lugar com 26,30% dos votos, enquanto as sondagens apontavamo-no como provável vencedor entre quatro candidatos.

A cabeça de lista da coligação EELV-PS-PC, Eliane Romani, terminou em terceiro lugar com 21,22% dos votos, mais 6,6 pontos do que na primeira volta. O terapeuta da fala permite assim aos ecologistas entrarem no conselho regional do Grande Este, depois destes se terem ficado pela primeira ronda nas regionais de há seis anos.

A ministra delegada para a Integração, Brigitte Klinkert, ex-LR, defensora de uma candidatura "sem rótulo" apoiada pela maioria presidencial, registou um aumento mínimo na pontuação, com 12,17% dos votos (+1,4 pontos), e terminou em quarto lugar.

Tal como na primeira volta, a região do Grande Este é aquela onde a proporção de eleitores é mais baixa: apenas 30,24% dos eleitores se deslocaram a uma mesa de voto, um aumento insignificante em comparação com a primeira volta (+0,6 pontos).

O Grande Este, no nordeste francês, faz fronteira com o Luxemburgo. A capital da região é Estrasburgo.

