Eleições não importam. Relações entre Rússia e EUA vão continuar "más"

As relações entre Moscovo e Washington vão continuar a ser "más" independentemente do resultado das eleições intercalares - ainda por apurar -, avançou esta quarta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Estas eleições, na sua essência, não podem mudar nada. As nossas relações são más neste momento e continuarão a ser más", afirmou, citado por agências.



"Estas eleições são importantes mas, por outro lado, penso que não estou errado em dizer que não devemos sobrestimar a sua importância para o futuro das nossas relações bilaterais a curto e médio prazo", reiterou.

Maioria dos eleitores norte-americanos não quer recandidatura de Biden A fraca popularidade política de Biden tem sido apresentada por diversos analistas como uma das razões que fazem prever a perda de mandatos democratas nestas eleições intercalares.

A ofensiva da Rússia na Ucrânia, país que recebeu um apoio massivo da administração do Presidente Joe Biden, sob a forma de armas e vários milhões de dólares, é uma das piores crises nas relações russo-americanas desde o fim da Guerra Fria.

Se os republicanos ganharem a maioria numa das duas casas do Congresso nas eleições intercalares, a política externa de Joe Biden poderá entrar num período de turbulência, embora pareça improvável uma inversão total da situação na Ucrânia.



