Eleições locais. Nancy e Metz trocam de lados

Patrick JACQUEMOT Pierre Cuny manteve o cargo em Thionville e Jean-Marc Fournel em Longwy. Nancy virou à esquerda com a vitória do quadra socialista Mathieu Klein.

Depois de uma primeira volta das eleições municipais a poucas horas do confinamento do país, França foi às urnas no passado domingo, 28. Três meses após a primeira volta, a taxa de participação nas eleições municipais foi baixa: cerca de 42% ao nível nacional. Estes são alguns dos resultados mais importantes.

Metz

François Grosdidier (Les Républicains) torna-se presidente da Câmara de Metz depois de ter estado, durante muito tempo, à frente da comuna vizinha de Woippy. O candidato verde Xavier Bouvet (Europe Ecologie les Verts) vem em segundo lugar. O cargo foi ocupado, nos últimos doze anos, pelo socialista Dominique Gros.

Thionville

O destino de Pierre Cuny, presidente da Câmara de Thionville, era incerto na noite de 18 de março (primeira volta), mas este acabou por ganhar a confiança dos eleitores. A administração da crise sanitária que acabou por ajudar o presidente atual (médico de profissão) que conseguiu angariar 41% dos votos, contra 31% na lista de Patrick Luxembourger (diversos direita) e apenas 26% para a lista liderada por Bertrand Mertz (diversos da esquerda). Em Thionville, apenas 37% dos eleitores foram às urnas.

Estrasburgo

Com 41,71% dos votos, a candidata verde Jeanne Barseghian afastou os seus opositores na capital da Alsácia, após eleição marcada por um nível de abstenção muito alto. A vitória de Jeanne Barseghian era incerta, uma vez que, embora estivesse à frente na primeira volta, esta acabou por recusar aliar-se a Catherine Trautmann.

Longwy

Jean-Marc Fournel, presidente da Câmara de Longwy, saiu com a imagem reforçada desta segunda volta, com 45% dos votos. Começa, assim, o seu terceiro mandato à frente da cidade de 14.500 habitantes, depois de ter ocupado o cargo de 2006 a 2008, e de 2014 até hoje.

Nancy

O presidente da Câmara Laurent Hénart não mantém seu cargo. Foi vencido pelo socialista Mathieu Klein, que recebeu 55% dos votos. A cidade de 105.000 habitantes tem agora um líder de 44 anos. Durante sete décadas, a cidade de Nancy foi liderada pelo centro-direita.





Amnéville

Eric Munier foi reeleito com 48% dos votos. O presidente da Câmara afirmou que pretende organizar rapidamente debates públicos em torno da instalação de videovigilância na cidade, e um referendo sobre esta questão.

Yutz

Grande surpresa com a derrota de Bruno Sapin (Les Républicains). Clémence Pouget venceu com 44% dos votos.

Clémence POUGET, 42 ans, Mariée, 2 garçons de 15 et 11 ans, Coordinatrice des projets à temps partiel dans un centre de recherche en sciences économiques et sociales à Luxembourg pic.twitter.com/IVvenB7ltN — Renouveau Yussois (@RenouveauY) March 2, 2020

Audun-le-Tiche

Outra mulher vitoriosa: Viviane Fatorelli foi eleita presidente da câmara da cidade fronteiriça, ao sul de Esch-sur-Alzette. Uma novidade nesta antiga cidade de mineração e aço. A ex-política da oposição conquistou 24 dos 29 assentos no conselho da cidade pelos próximos seis anos.

Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort. Edição de Ana Patrícia Cardoso.

