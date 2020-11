“Se os votos por correspondência forem contados, ainda há uma pequena hipótese”. São palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, que, esta manhã, em entrevista à RTL, comentou as eleições norte-americanas, que opõem o democrata Joe Biden ao republicano Donald Trump.

Eleições/EUA: “Se os votos por correspondência forem contados, ainda há hipóteses”, diz Asselborn

Diana ALVES

A afirmação do chefe da diplomacia luxemburguesa surge depois de o presidente e candidato republicano ter ameaçado parar a contagem dos votos, alegando que muitos chegaram já depois de as urnas terem encerrado.

Donald Trump ameaçou mesmo recorrer ao Supremo Tribunal, levando a candidatura democrata a reagir e a considerar a ameaça do republicano de “escandalosa, sem precedentes e incorreta”.Para Jean Asselborn, “se os votos de 100 milhões de pessoas não forem tidos em consideração, isso seria grave”.

Escusando-se a comentar as eventuais futuras relações transatlânticas com Joe Biden, se este for eleito, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse no entanto que, com os democratas na Casa Branca, haveria pelo menos uma maior chance de dar outro rumo ao diálogo sobre temas como Irão, alterações climáticas ou sanções.

Porém, de acordo com Asselborn, esse não será o caso se estas eleições derem um novo mandato de quatro anos a Donald Trump.O chefe da diplomacia luxemburguesa vincou ainda que as eleições nos Estados Unidos mostram o quão dividido o país está.



