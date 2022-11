Teorias de conspiração sobre boletins de voto, mensagens anónimas para os eleitores ficarem em casa e o dono do Twitter a usar a rede para apelar ao voto dos candidatos republicanos. Trump aplaude.

Mundo 4 min.

Intercalares

Eleições EUA. Desinformação e Musk a apelar ao voto nos republicanos

Lusa Teorias de conspiração sobre boletins de voto, mensagens anónimas para os eleitores ficarem em casa e o dono do Twitter a usar a rede para apelar ao voto dos candidatos republicanos. Trump aplaude.

Joe Biden defendeu que a democracia está sob ameaça de Donald Trump e da violência que as mentiras do ex-Presidente inspiram, revelando que as teorias da conspiração e a desconfiança estão a moldar a política norte-americana, já não sendo possível “tomar a democracia como certa", alertou o democrata.

A desinformação sobre as eleições tem vindo a aumentar nos últimos meses, desafiando as autoridades eleitorais e as empresas de tecnologia a combaterem as informações falsas que são distribuídas na internet, confirma o especialista em desinformação da agência Associated Press (AP), David Klepper.



Eleições intercalares nos Estados Unidos. Trump omnipresente entre os republicanos As eleições de terça-feira são fundamentais para saber qual o partido que vai dominar o Congresso norte-americano nos próximos anos.

“A desinformação será central para esta eleição intercalar e para as eleições de 2024”, disse Bhaskar Chakravorti, reitor associado de negócios e finanças internacionais da Fletcher School da Universidade Tufts, citado pela AP.



Foco nas eleições

Esta desinformação política concentra-se, frequentemente, na imigração, crime, saúde pública, geopolítica, desastres, educação ou tiroteios em massa. No entanto, este ano, trata-se, sobretudo, das votações.

Cada vez mais têm surgido alegações falsas sobre o sistema eleitoral do país, o que tem levado alguns republicanos a dizer que vão manter os boletins de voto por correspondência até ao dia da eleição, uma decisão que pode atrasar a contagem.

Outros prometem controlar as urnas para evitar uma fraude eleitoral, levando a preocupações sobre intimidação e à possibilidade de violência nos locais das eleições.

As empresas de tecnologia dizem ter implementado novas políticas e programas para desmascarar informações falsas.

“Vimos centenas de eleições a acontecer nas nossas plataformas nos últimos anos e temos aplicado o que aprendemos em cada uma para fortalecer os nossos preparativos”, refere a Meta, dona do Facebook e do Instagram, em comunicado, citado pela AP.

No entanto, os críticos dizem que o volume de alegações falsas que se espalham agora mostra que há mais a ser feito, como uma melhor aplicação das regras existentes, ou regulamentos governamentais que exijam políticas mais agressivas.

As grandes plataformas de redes sociais "não estão ainda a fazer o suficiente para impedir as ameaças à democracia", revela Jon Lloyd à AP, consultor sénior da ONG internacional Global Witness.

As eleições envolvem os esforços combinados de dezenas de milhares de pessoas que trabalham sob pressão e é por isso que existe um sistema robusto de verificações para garantir que os erros são encontrados e corrigidos.

Para evitar cair numa informação falsa devem ser consultadas várias fontes, incluindo responsáveis eleitorais locais, e ser cético em relação às alegações de fontes de segunda mão, alertou Shaye-Ann McDonald, investigadora comportamental, que estuda formas de melhorar a resistência à desinformação, da Universidade de Duke, citado pela AP.

A desinformação noutros idiomas além do inglês é também uma preocupação particular citada por investigadores que dizem que as principais plataformas - a maioria delas com sede nos EUA - estão focadas na moderação do conteúdo em inglês.

Os sistemas automatizados para detetar informações falsas em inglês não funcionam tão bem quando são aplicados noutras línguas.

"Por mais que elas [empresas tecnológicas] moderem conteúdos em inglês, são ainda piores quando se trata de idiomas que não o inglês", disse Jessica Gonzalez, co-CEO da Free Press, organização sem fins lucrativos que trabalha com questões de justiça racial e tecnologia, citado pela AP.

Embora a desinformação sobre as eleições se espalhe facilmente em grandes plataformas de redes sociais como o Facebook, também se enraizou numa longa lista de plataformas menos familiares: Gab, Gettr, Parler e Truth Social, a plataforma de Trump.

Um problema chamado Twitter

Elon Musk quer que Twitter seja "fonte de informação mais fidedigna do mundo" Musk anunciou que o Twitter vai começar a cobrar 8,05 euros por mês aos utilizadores que pretendam ter o perfil verificado.

A compra do Twitter pelo dono da Tesla, Elon Musk, apenas algumas semanas antes das eleições de 2022, deitou por terra os planos da plataforma de combater a desinformação antes das eleições intercalares.

Musk despediu o executivo que supervisionava a moderação de conteúdo e apelidou-se de absolutista da liberdade de expressão, discordando da decisão de expulsar Trump da plataforma por incentivar a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 2021. "Estamos vigilantes contra tentativas de manipular conversas sobre as eleições intercalares dos EUA, de 2022", escreveu Yoel Roth, chefe de segurança e integridade da rede social.

Musk apelou mesmo ao voto no Partido Republicano, argumentando a necessidade de tornar o Congresso um contrapeso à Casa Branca controlada pelos Democratas. "A partilha de poder limita os piores excessos de ambos os partidos. É por isso que recomendo o voto por um Congresso Republicano", escreveu.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A recomendação de voto de Musk está a alimentar preocupações nos eleitores norte-americanos, que temem que o novo dono do Twitter use esta rede social com fins políticos.

Nas últimas semanas, Musk recebeu elogios do ex-Presidente Republicano Donald Trump, que aplaudiu a compra do Twitter por Musk, dizendo que esta rede social passou a estar nas mãos de “uma pessoa sã”.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.