Eleições EUA. Biden ultrapassa Trump no estado da Pensilvânia

Ana Patrícia CARDOSO Donald Trump não consegue vencer sem a Pensilvânia.

Este é o momento que a equipa de campanha de Trump receava. Pensilvânia, estado natal de Joe Biden, acaba de tornar-se "azul".

Biden está agora na frente na contagem do estado, com mais de 5,500 votos que Trump. Com 253 dos votos do Colégio Eleitoral, se ganhar os 20 da Pensilvânia, passa os 270 necessários para ser declarado vencer.

Com a maratona eleitoral quase a chegar ao fim, Joe Biden lidera na Pensilvânia, Nevada, Arizona e Georgia.

