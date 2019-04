Campanha termina hoje e o ato eleitoral realiza-se este domingo.

Eleições em Espanha. Casado abre caminho à entrada do Vox no Governo

O líder do Partido Popular espanhol (PP), Pablo Casado, admitiu vir a formar Governo com o Vox, partido da extrema-direita, caso os resultados das eleições gerais em Espanha no próximo domingo abram caminho a esse cenário. Falando na EsRadio em dia de encerramento da campanha eleitoral, Casado referiu: "Seja qual for o seu resultado, Vox e Ciudadanos vão exercer a influência que pretenderem na formação do Governo e na legislatura, portanto, não vale a pena estarmos a combater-nos uns aos outros", afirmou, durante a entrevista dada a Federico Jiménez Losantos.

Falando para um auditório radiofónico de público apoiante das formações partidárias mais conservadoras, Casado deixou o mais veemente apelo ao voto útil. "Os votantes do Vox pediria ao PP precisamente aquilo que estou a oferecer", defendeu. "Como estas são as eleições mais importantes, é preciso sermos generosos. Além disso, somos também mais experientes", sintetizou. Mais tarde, através da rede social Twitter, prosseguiu o seu discurso de tentar concentrar em si os apoios mais à direita.



Quiero ser el presidente de todos, vivan donde vivan y piensen como piensen. Tengo un proyecto abierto a todos para que se vuelva a admirar a España. No voy a defraudar, gobernaremos para el futuro de los españoles y para recuperar el gran nombre de nuestra Nación. #ValorSeguro pic.twitter.com/3AKxWbyCGV — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 26, 2019

Pelo Ciudadanos, Albert Rivera falou sobre a sua ambição de liderar o próximo Governo de Espanha.

Quiero liderar un Gobierno liberal, constitucionalista y de centro, con ministros preparados y valientes como @BalEdmundo. Vean con qué dignidad defiende la libertad, a nuestros policías y guardias civiles y al Estado de derecho👇🏻 pic.twitter.com/6xlMpLPAVc — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de abril de 2019

No caso do Vox, Santiago Abascal não se desviou do discurso mais profundamente radical e de inspiração fascista com críticas diretas a qualquer tipo de progressimo, queixando-se de que o país está a ser "oprimido pela democracia" desde a morte do ditador Francisco Franco.



Pedro Sánchez (PSOE), que procura resultados capazes de devolvê-lo ao lugar de primeiro-ministro, lembrou os casos de Trump ou Bolsonaro e jogou com a ameaça de que a Espanha recue quatro décadas face à possibilidade de um triunfo para o lado das forças mais conservadoras.



La España que queremos es la que cada 8 de marzo se manifiesta por la igualdad; cada 15 de marzo, por un planeta sostenible; cada 1 de mayo, por la dignidad laboral.



Queremos una España en la que quepamos todos y todas, no solo el trío de Colón.#EstamosMuyCerca /❤ #VOTAPSOE pic.twitter.com/r3GtfzjbWq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2019





Nadie pensó que Trump iba a ser presidente en EE.UU.

Ni Bolsonaro en Brasil. Tampoco que el Brexit iba a suceder.



La frontera entre que España mire al futuro o retroceda 40 años es el voto al @PSOE. ¡Que nadie se quede en casa el domingo!



#EstamosMuyCerca/❤ #VOTAPSOE pic.twitter.com/YmA90EgsC6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2019

Pablo Iglesias, do Podemos, adotou um tom otimista e, deixando a ideia de que a participação no Executivo está muito próxima, também tirou partido do Twitter para fazer um apelo ao voto.

Estamos muy cerca de gobernar. Hace falta que todo el mundo se mueva. Que nadie se quede en casa el próximo día 28. Que millones de verdades cotidianas llenen las urnas. Que hagamos de la dignidad la fuerza del cambio. Porque sí se puede. #LaHistoriaLaEscribesTu pic.twitter.com/gOBbvKr5AE — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de abril de 2019





