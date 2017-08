Numas eleições contestadas pela a oposição, o MPLA perde votos mas mantém a maioria para mandar sozinho, e o país continua a braços com uma crise económica e social e dependente do petróleo.

Angola é o segundo maior exportador de petróleo do continente africano, a terceira economia da África subsariana, mas nem tudo são rosas: está entre os 30 países mais desiguais do mundo, segundo a lista feita a partir do coeficiente de Gini.

O petróleo representa 95% das exportações do país e quase metade do PIB, 45%, segundo os dados da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). A economia de Angola está profundamente dependente das receitas do petróleo. A queda abrupta dos preços dos últimos anos lançou o país numa profunda crise.

A isso soma-se uma classe empresarial que prefere colocar e investir a sua riqueza no estrangeiro: entre 2002 e 2015, as empresas e os poderosos angolanos investiram 160 mil milhões de dólares no estrangeiro, segundo dados de um centro de estudos da Universidade Católica de Angola.

É esta situação que é necessário corrigir pelo novo presidente, defende o editor-executivo do jornal angolano “Nova Gazeta”, Emídio Fernando, em declarações ao Contacto: “O principal desafio é mesmo sacudir a dependência do petróleo. Desafio gigante, porque durante décadas Angola dependeu do petróleo. Com a queda do preço do barril, foi a desgraça que se vê. Agora, arranjar alternativas vai ser difícil. O combate à corrupção é outro desafio, mas não só nos níveis superiores. Toda a sociedade vive à base da corrupção, em que qualquer acto pode ser pago”.

Opinião de alguma forma semelhante tem o especialista em Angola e comentador da RDP África, Adolfo Maria, que é angolano e foi uma das vozes da emissora do MPLA, Angola Combatente, e saiu do partido na cisão da Revolta Activa. “Já se perdeu muito tempo ao não fazer a diversificação da economia. É uma necessidade premente. Para isso tem de haver uma maior liberdade de investimento e uma burguesia nacional mais capaz de o fazer e menos parasitária do aparelho de Estado”, considera Adolfo Maria ao “Contacto”.

A vitória nestas eleições do MPLA com 61,7% dos votos, contra 26,7% para a UNITA e 9,46% para a CASE-CE, significa que o partido do poder perde cerca de 13% dos votos, em relação às eleições de 2012, sendo que essa perda é mais expressiva em Luanda, seu feudo tradicional, onde tem pouco mais de 48,7% dos votos na província de Luanda, e 51,25% na cidade de Luanda. Zona em que o segundo partido mais votado é a CASE-CE com cerca de 26% dos sufrágios.

Para Emídio Fernando, estes resultados têm de ser analisados em profundidade. “A grande incógnita é saber como votou a juventude. De acordo com o censo de 2014, mais de 53 por cento da população tem menos de 18 anos. Muitos desses jovens votaram. Esses e os que não têm experiência vivida na guerra. São esses os mais descontentes, num país que foi inundado por universidades nos últimos anos, mas que não tem criado empregos. Mais de 20 por cento da população está desempregada. Outro dado interessante será analisar os votos de Luanda e das restantes províncias, com o MPLA a ter um forte abanão em Luanda”, disse.

A oposição contestou os resultados, considerando que não foi transparente o processo de contagem dos votos. Foi o MPLA que começou por dizer que tinha uma “maioria qualificada”, e depois a CNE divulgou resultados, sem que a oposição tivesse tido previamente acesso às actas provinciais. Acusação que António Rodrigues, jornalista português que foi editor da Rede Angola, julga, em declarações ao Contacto, fundamentada. “A oposição entrou nestas eleições tentando participar num jogo democrático que estava viciado à partida. Os grandes órgãos de comunicação social estão dominados pelo MPLA, que usa o aparelho do Estado para fazer campanha. Para além disso, estes resultados e a forma como foram divulgados causam perplexidade, porque os comissários eleitorais dos partidos da oposição dizem que por eles não passaram nenhumas actas eleitorais e a contabilidade provincial não foi feita, como estava previsto. Isso vem dar, de alguma forma, razão àqueles que defendiam que se devia ter boicotado estas eleições, dado a falta de garantias de democraticidade”, afirma e acrescenta “resta saber se vão tomar posse como deputados depois desta situação”.

Opinião mais matizada tem Adolfo Maria, que observa que o resultado expressa a posição política da maioria dos angolanos. “Ao fim e ao cabo os resultados reflectem o facto do MPLA ficar normalmente à frente da oposição. Mas claro que houve alguns acontecimentos pouco transparentes durante todo o processo, que acabaram por ser aceites pela oposição. Foi na divulgação dos resultados que houve a maior contestação. Mas era expectável a vitória do MPLA”, defende o comentador da RDP África.

Sobre os desafios que se apresentam ao presidente João Lourenço, Adolfo Maria considera que ele pode até pretender fazer uma evolução na continuidade, mas que a situação do país obriga a fazer grandes mudanças. “É fundamental encontrar outros modos de prosperar, até para a sobrevivência da própria burguesia que se formou. É preciso diminuir o tremendo fosso que há entre uma elite extremamente rica e a maioria da população numa grande pobreza”, declara.

Se os principais problemas de Angola, como a dependência do petróleo, a desigualdade social e a corrupção são consensuais para os especialistas consultados pelo Contacto, o legado de José Eduardo dos Santos ainda está para escrever. Para o jornalista Emídio Fernando ele teve um papel fundamental na pacificação do país. “Teve dois grandes méritos: controlou as divergências no MPLA, pacificando o partido no poder, e foi magnânimo na altura de fazer a paz, evitando um banho de sangue e clivagens na sociedade. O grande erro foi ter secado tudo à volta que o obrigou a ficar mais tempo do que seria previsto. Arriscou aliás muito. Poderia ter morrido no cargo, deitando por terra o que mais valorizou – a unidade do MPLA”, afirma.

Apesar de José Eduardo dos Santos ter garantido para si o estatuto de “Presidente Emérito” com remuneração, segurança e garantias de nunca vir a ser processado judicialmente, o jornalista angolano Emídio Fernando não considera que seja possível que continue a mandar por interposta pessoa: “Não vai ter um papel político relevante no futuro. Vai continuar líder do MPLA, mas até ao próximo congresso, porque cabe ao congresso essa mudança. Está cansado e doente e acho que quererá funcionar como um senador de Angola”.

Nuno Ramos de Almeida

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.