El Chapo é condenado a prisão perpétua mais 30 anos

Ana Patrícia CARDOSO

Já se sabe a sentença de Joaquín Guzman Loera, "El Chapo", 61 anos, nome incontornável da história dos cartéis mexicanos. O Tribunal Federal de Brooklyn condenou Guzman a prisão perpétua mais 30 anos.

"O mito chegou ao fim". Foi assim que Richard Donoghue, o procurador do caso, começou por descreveu o julgamento do líder do cartel de Sinaloa que começou a ser julgado em novembro de 2018 e terminou em fevereiro deste ano.

O narcotraficante foi considerado culpado de todos os crimes de que estava acusado, como tráfico de droga, branqueamento de capitais, posse de arma ilegal e participação criminal no cartel de Sinaloa, entre outros. Testemunhas ouvidas acusaram-no também de ter matado várias pessoas.

Segundo o The New York Times, o juíz Cogan sublinhou "a esmagadora maldade" dos crimes praticados por Guzman. Para além da prisão perpétua e os 30 anos, terá de pagar 11.2 mil milhões de euros.

Nas alegações finais, o narcotraficante disse que não teve um julgamento justo e queixou-se das condições da prisão onde vai passar o resto da vida. "Já que o governo dos Estados Unidos vai enviar-me para uma prisão onde o meu nome nunca mais será ouvido, aproveito esta oportunidade para dizer que não houve nenhuma justiça aqui".

"El Chapo" refere-se à United States Penitentiary Administrative Maximum Facility (ADX), em Florence, no Colorado. Para o NYT, este é um estabelecimento prisional que "não foi desenhado para a Humanidade".

O "Robin dos Bosques" do México

No seu país, "El Chapo", apesar de ser acusado de ser responsável por centenas de assassinatos, tem muitos admiradores e há quem o considere como o Robin dos Bosques porque ajudou muitos mexicanos mais pobres nas zonas que o seu cartel controlava: uma forma de garantir lealdade. O mito continua, apesar da prisão e condenação do criminoso. Pouco se sabe da sua infância, apenas que o pai era um camponês e que Joaquin deixou a escola para começar a vender marijuana aos 15 anos.

Em 1980, começou a trabalhar com Miguel Ángel Félix Gallardo (conhecido como "O Padrinho") que, à data, era o principal traficante de cocaína do México. Em 1989, quando Gallardo foi preso, o seu Cartel de Guadalajara foi dividido e Guzmán mudou-se para Culiacán e fundou o Cartel de Sinaloa.

Com a captura e extradição do líder para os Estados Unidos, Aureliano Guzmán Loera, irmão mais velho de "El Chapo" e conhecido como "El Guano", assumiu a liderança do cartel. "El Guano" está a ser investigado por comandar uma extensa operação de narcotráfico a norte do México, Arizona e Texas.

Perito em fugas da prisão

Em 1993, "El Chapo" foi detido na Guatemala e extraditado para o México, mas oito anos depois, fugiu da prisão de segurança máxima de Puente Grande. Foi finalmente capturado em 2014, depois de mais de uma década a monte. Um ano depois fugiu, pela segunda vez, por um túnel de um quilómetro e meio. Foi recapturado seis meses depois e extraditado para os Estados Unidos em 2017. Nesse ano, o México enfrentava um grave crise de violência, com uma média de 80 assassinatos por dia.













